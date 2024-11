Le Pérou sollicite l’appui et l’expertise du Bénin

Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, président de la Commission nationale béninoise pour l’UNESCO (CNBU) a pris part du 31 au 1er novembre 2024 à Fortaleza au Brésil, à la Réunion mondiale sur l’Éducation organisée par l’UNESCO. Il a rencontré en marge des travaux de cette rencontre de haut niveau, le ministre péruvien de l’éducation qui sollicite l’appui du Bénin pour un projet d’introduction de la langue française dans le système éducatif du Pérou.

Favoriser un dialogue multilatéral, interdisciplinaire et multipartite reconnaissant le rôle de l’éducation comme facteur d’égalité sociale et comme moteur du développement durable, tel est l’objectif de l’édition 2024, de la Réunion mondiale sur l’Éducation. Le ministre des enseignements maternel et primaire, a animé au cours de cette assise internationale, un panel sur le thème, « Leadership et gouvernance dans l’éducation ». Dans sa communication, Salimane Karimou a mis l’accent sur la formation des enseignants qui d’après lui, sont les principaux maillons de la chaîne. Leur formation fait-il savoir, permet de les doter de notions pédagogiques convenables afin de faciliter leur mission. « Une mission dans laquelle leurs apprenants doivent être perçus avant tout comme des collaborateurs dans la dynamique de l’approche par compétences, rendant la transmission du savoir plus aisée et participative », a expliqué le ministre. Pour lui, le directeur d’école dans son rôle de responsable décentralisé du système éducatif, s’associe aux enseignants qui sont ses collaborateurs dans une synergie d’actions. Selon les explications du ministre, les générations futures de dirigeants doivent veiller à former des apprenants, les aider à développer des projets et les aider à trouver des financements. La prochaine génération de dirigeants selon Salimane Karimou, doit former un type d’apprenants résilients, entreprenants pour trouver une solution au manque d’emploi.

En marge des travaux de cette réunion, il a accordé une audience au ministre péruvien de l’éducation. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur un projet d’introduction de la langue française dans le système éducatif péruvien. Selon une publication du gouvernement, des experts béninois pourraient être conviés à la conception et à l’élaboration des curricula y afférents. Des enseignants de français béninois pourraient être également utilisés.

