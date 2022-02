Le Patronat de la presse suspend 3 de ses membres

Le Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA-Bénin) a suspendu trois (03) de ses membres à travers une décision en date du vendredi 04 février 2021.

Saturnin Hounkpè, Vice-président du Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA-Bénin) ; Fortuné Assogba, Secrétaire Général et Achille Ahossinou, Sécrétaire à la Formation sont « interdits de participer aux activités du bureau et de représenter le CNPA-Bénin à toutes les activités officielles nationales et internationales à compter du vendredi 04 février 2022 et ce jusqu’à la prochaine Assemblée Générale ».

Ces trois conseillers ont été suspendus provisoirement pour « détournement de courriers administratifs et participation à des activités au nom du CNPA-Bénin sans mandat du bureau directeur et sans ordre de mission dûment signé du Président », selon le communiqué N°001/2022 en date du 4 février 2022 et signé du président du CNPA-Bénin, Evariste Seth Hodonou.

Le communiqué précise que la « suspension provisoire » a été décidée lors de la réunion extraordinaire du Bureau directeur du CNPA-Bénin tenue ce vendredi 04 février 2022.

