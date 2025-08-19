mardi, 19 août 2025 -

722 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Finances publiques

Le Parlement scrute le rapport 2024 de la CDC Bénin




Les députés de la Commission des finances et des échanges ont entamé ce lundi 18 août 2025 un atelier de trois jours consacré au rapport annuel 2024 de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin).

Le député Basile Ahosssi, a procédé lundi 18 août 2025, au nom du président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, à l’ouverture de l’atelier de trois qui vise à renforcer la compréhension du rôle et des résultats de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) dans le financement public.

C’est l’hôtel No Stress de Grand-Popo qui abrite l’évenement.

Le président de la commission des finances, Gérard Gbénonchi, a donné le ton : « Ce rapport n’est pas une formalité. C’est un moment clé pour affirmer notre mission de contrôle des fonds publics ».

Il a appelé à la rigueur et à l’audace : rigueur dans l’analyse des chiffres, audace pour imaginer des réformes. Son ambition : faire de la CDC un moteur fort du développement, au service des infrastructures, de l’emploi et du bien-être.

Créée par la loi de 2018, la CDC Bénin est dotée de l’autonomie financière et agit dans l’intérêt général. Elle soutient les politiques publiques de l’État et des collectivités locales.

Selon Basile Ahosssi, l’atelier permettra d’évaluer la performance de la CDC, son impact sur le secteur privé, et de proposer des pistes d’amélioration. Cinq communications techniques sont prévues, portant notamment sur les résultats financiers 2024 et les perspectives de l’institution.

Les échanges permettront aux parlementaires de mieux mesurer l’efficacité de cet outil stratégique, et de formuler des recommandations pour en accroître la portée.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Bosquet Investments Ltd. acquiert 21,22 % du capital d’Ecobank (…)


18 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe (…)
Lire la suite

RoW, 1ère carte régionale prépayée émis par un Trésor Public dans l’Uemoa


16 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA) et le (…)
Lire la suite

Le Gabon exclut les étrangers du secteur informel


14 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers une décision en date du mercredi 13 août 2025, le (…)
Lire la suite

Le Trésor public accélère la transformation digitale avec la carte RoW


12 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Direction générale du Trésor et de la comptabilité (DGTCP) a (…)
Lire la suite

UBA annonce une expansion stratégique sur des marchés clés à travers (…)


11 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les cadres supérieurs du Groupe UBA ont récemment conclu la revue (…)
Lire la suite

54 arbitres-médiateurs certifiés par le CAMeC


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Clap de fin pour la session de formation des nouveaux arbitres et (…)
Lire la suite

La PRMP d’Aplahoué suspendue


8 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la (…)
Lire la suite

Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au cours d’une adjudication de Bons assimilables du trésor (BAT) à 91 (…)
Lire la suite

Négociations en cours pour un nouveau projet sur le site de SUCOBE


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un nouveau projet sera implanté sur le site de l’ex Sucrerie de (…)
Lire la suite

Près de 15 000 marchands installés dans les nouveaux marchés modernes


5 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Des milliers de marchands occupent déjà les nouveaux marchés urbains (…)
Lire la suite

CAMeC-Bénin forme sa nouvelle génération d’arbitres et médiateurs


4 août 2025 par Marc Mensah
Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (…)
Lire la suite

Boeing et Airbus prisés lors des voyages en 2024


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié la (…)
Lire la suite

Un cadre formel pour la coopération économique Bénin-Nigeria


2 août 2025 par Marc Mensah
Une délégation officielle du Nigeria a séjourné au Bénin du 31 juillet (…)
Lire la suite

Le Bénin rejoint la Plateforme Internationale sur le Financement (…)


31 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Gouvernement du Bénin, représenté par le Ministère de l’Économie et (…)
Lire la suite

Deux nouveaux complexes hôteliers et balnéaires à Cotonou


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Cotonou s’apprête à accueillir deux complexes hôteliers d’envergure. Le (…)
Lire la suite

Un dispositif en ligne pour les plaintes liées aux services financiers


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de l’Economie et des Finances, à travers la Cellule Climat (…)
Lire la suite

Les redevances dans les marchés Djougou, Parakou, Ahouangbo et Houndjro ‎


29 juillet 2025 par Marc Mensah
‎Les commerçants des marchés modernes de villes de Djougou, Parakou, (…)
Lire la suite

Voici les redevances journalières ou mensuelles dans 9 marchés urbains


29 juillet 2025 par Marc Mensah
Les redevances journalières et mensuelles appliquées dans neuf marchés (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires