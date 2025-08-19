Le Parlement scrute le rapport 2024 de la CDC Bénin

Les députés de la Commission des finances et des échanges ont entamé ce lundi 18 août 2025 un atelier de trois jours consacré au rapport annuel 2024 de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin).

Le député Basile Ahosssi, a procédé lundi 18 août 2025, au nom du président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, à l’ouverture de l’atelier de trois qui vise à renforcer la compréhension du rôle et des résultats de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) dans le financement public.

C’est l’hôtel No Stress de Grand-Popo qui abrite l’évenement.

Le président de la commission des finances, Gérard Gbénonchi, a donné le ton : « Ce rapport n’est pas une formalité. C’est un moment clé pour affirmer notre mission de contrôle des fonds publics ».

Il a appelé à la rigueur et à l’audace : rigueur dans l’analyse des chiffres, audace pour imaginer des réformes. Son ambition : faire de la CDC un moteur fort du développement, au service des infrastructures, de l’emploi et du bien-être.

Créée par la loi de 2018, la CDC Bénin est dotée de l’autonomie financière et agit dans l’intérêt général. Elle soutient les politiques publiques de l’État et des collectivités locales.

Selon Basile Ahosssi, l’atelier permettra d’évaluer la performance de la CDC, son impact sur le secteur privé, et de proposer des pistes d’amélioration. Cinq communications techniques sont prévues, portant notamment sur les résultats financiers 2024 et les perspectives de l’institution.

Les échanges permettront aux parlementaires de mieux mesurer l’efficacité de cet outil stratégique, et de formuler des recommandations pour en accroître la portée.

