Le Parlement s’engage pour l’élimination du paludisme, du VIH et de la tuberculose

L’Assemblée nationale du Bénin, à travers le Caucus des parlementaires pour l’élimination du paludisme, a organisé, vendredi 26 septembre 2025, une réunion multipartite de haut niveau pour le financement durable en faveur de l’élimination du paludisme, du VIH/Sida, de la tuberculose et du renforcement du système de santé. Un plaidoyer a été fait à cette occasion pour la 8ᵉ reconstitution des ressources du Fonds mondial, dans le cadre de la lutte contre ces pandémies.

L’objectif de cette rencontre est de réfléchir avec le gouvernement, la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers à la manière de jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la lutte contre les grandes pandémies. L’initiative vise à réduire la mortalité due au VIH, à la tuberculose et au paludisme de 64 % d’ici 2029.

Plusieurs panels de discussion sur des thématiques telles que, l’état actuel des financements provenant du Fonds mondial ; les gaps liés au retrait des subventions américaines et aux coupes budgétaires du Fonds mondial ; l’impact des maladies sur les communautés sous l’angle des droits humains, de l’équité et du genre ; les grandes priorités des programmes de santé ciblés pour le prochain cycle ; et la réflexion collective autour du cofinancement du cycle 2027-2029, ont été présentés aux participants.

Les travaux de cette réunion ont été sanctionnés par un message de plaidoyer des parlementaires du Bénin pour la 8ᵉ reconstitution des ressources du Fonds mondial, lu par l’honorable Natondé AKÉ. Ils ont réitéré leur engagement à sauver des vies, protéger les communautés et construire une Afrique résiliente et en meilleure santé. Les élus du peuple ont également réaffirmé leur détermination à renforcer et accroître non seulement les ressources domestiques pour la santé, en particulier pour le financement durable de l’élimination du paludisme, du VIH et de la tuberculose, mais aussi, de soutenir les réformes et les lois garantissant un système de santé plus solide, plus équitable et plus accessible à tous les citoyens.

Profitant de l’occasion de ces assises, les parlementaires ont lancé un appel à tous les donateurs, missions diplomatiques, membres de la diaspora, gouvernements partenaires, investisseurs philanthropiques africains et leaders du secteur privé pour un engagement accru dans ce combat commun.

