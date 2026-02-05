Le Parlement rend hommage aux anciens présidents Amoussou, Idji et Nago

L’Assemblée nationale a rendu hommage, jeudi 5 février 2026, à trois de ses anciens présidents lors d’une cérémonie officielle organisée au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

À l’initiative du président de l’Assemblée nationale, 9è législature, Louis Gbèhounou Vlavonou, des hommages ont été rendus à Bruno Amoussou, président de la 2e législature ; Antoine Idji Kolawolé, président de la 4e législature ; ainsi qu’à Mathurin Coffi Nago, qui a dirigé les 5e et 6e législatures.

La cérémonie s’est tenue, jeudi 05 février 2026, au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de reconnaissance des grandes figures du Parlement béninois.

La veille, mercredi 4 février, le président Vlavonou avait déjà présidé une cérémonie similaire en l’honneur de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Maître Adrien Houngbédji.

M. M.

5 février 2026 par ,