Assemblée nationale

Le Parlement rend hommage aux anciens présidents Amoussou, Idji et Nago




L’Assemblée nationale a rendu hommage, jeudi 5 février 2026, à trois de ses anciens présidents lors d’une cérémonie officielle organisée au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

À l’initiative du président de l’Assemblée nationale, 9è législature, Louis Gbèhounou Vlavonou, des hommages ont été rendus à Bruno Amoussou, président de la 2e législature ; Antoine Idji Kolawolé, président de la 4e législature ; ainsi qu’à Mathurin Coffi Nago, qui a dirigé les 5e et 6e législatures.

La cérémonie s’est tenue, jeudi 05 février 2026, au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de reconnaissance des grandes figures du Parlement béninois.

La veille, mercredi 4 février, le président Vlavonou avait déjà présidé une cérémonie similaire en l’honneur de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Maître Adrien Houngbédji.
M. M.

5 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le Bénin renforce la coopération avec les Emirats, Qatar et Arabie saoudite


5 février 2026 par Ignace B. Fanou
Le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin a (…)
Le mea culpa de Bertin Koovi après sa suspension du BR


5 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Suspendu par le Bloc Républicain (BR) après des propos jugés (…)
Le BR suspend Bertin Koovi


5 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué publié sur ses canaux digitaux ce mercredi 4 (…)
La HAAC ouvre l’accréditation des journalistes étrangers pour la (…)


4 février 2026 par Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du (…)
2 nominations au ministère de la Santé


4 février 2026 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 4 février 2026, le gouvernement (…)
Les grandes décisions du Conseil des ministres


4 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon et les membres de son gouvernement ont (…)
Les députés de la 10è législature retirent leurs attributs


2 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Assemblée nationale du Bénin a entamé les préparatifs en vue de (…)
Comment FCBE veut « renverser la tendance » pour la présidentielle


1er février 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah
Malgré ses faibles scores lors des élections législatives et communales (…)
Les lois organiques de la Cour constitutionnelle et du CES modifiées


1er février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les députés de la 9è législature ont approuvé, jeudi 29 janvier 2026, à (…)
Les attentes des Béninois pour la 10ᵉ législature


28 janvier 2026 par Marc Mensah
À quelques jours de l’installation de la 10ᵉ législature de l’Assemblée (…)
La commune lacustre Sô-Ava reste fidèle à l’UP-R


28 janvier 2026 par Marc Mensah
Dans la commune lacustre de So-Ava, l’UP-R maintient sa position de (…)
19 sièges pour le BR contre 17 à l’UP-R à Banikoara


28 janvier 2026 par Marc Mensah
Dans les dix arrondissements de la commune de Banikoara, le Bloc (…)
Voici les 38 communes où le BR s’impose


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Bloc Républicain (BR) prend le contrôle de 38 communes sur les 77 (…)
Voici les 39 communes contrôlées par l’UP-R


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a proclamé, ce mardi (…)
Le BR prend le contrôle de Porto-Novo


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Dans le département de l’Ouémé, l’Union Progressiste le Renouveau (…)
Le parti UP-R a fait des percées à Cotonou


27 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La CENA a publié mardi dernier les résultats des élections communales (…)
Le BR perd la municipalité de Bohicon


27 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le prochain Conseil communal de la mairie de Bohicon, dans le (…)
Les partis de la Mouvance raflent tous les 1815 sièges


27 janvier 2026 par Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a rendu publics, ce (…)
