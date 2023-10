Le Pape encourage l’église locale à prendre ses responsabilités

Les évêques du Bénin ont été reçus en audience par le Pape François jeudi 19 octobre 2023 au cours de la visite Ad Lumina à Rome. Le souverain pontife au cours des échanges a invité les responsables de « l’église locale » à prendre leurs responsabilités, et à ne pas attendre que ce soit la curie romaine qui donne des directives.

Du 16 au 20 octobre 2023, les évêques du Bénin ont effectué une visite Ad Lumina à Rome. Ils ont été reçus pendant ce séjour le jeudi 19 octobre par le Pape François. Cette rencontre avec le Saint-Père a été l’occasion pour les évêques, d’exposer leurs préoccupations, et de recueillir les conseils du Pape sur les difficultés que connaît « l’église locale ».

Dans un entretien à Vatican News, Mgr Roger Houngbédji s’est dit très admiratif de la perspicacité d’avec laquelle le souverain pontife apportait des réponses très encourageantes, et exhortant à aller toujours de l’avant. « On voyait comment le Saint-Père restait très attentif pour essayer de comprendre un peu les enjeux des difficultés auxquelles ses interlocuteurs étaient confrontés. Et ces propos étaient toujours des paroles d’espérance, pour encourager à aller de l’avant, à ne pas s’arrêter mais à tirer des leçons pour aller de l’avant », a-t-il confié. Face aux difficultés qu’elles connaissent, les églises locales doivent prendre leurs responsabilités.

Selon l’archevêque de Cotonou, le pape veut « encourager surtout les jeunes églises à prendre leurs responsabilités, à ne pas attendre que ce soit la curie romaine qui leur dicte ce qu’ils doivent faire ». Au contact direct avec les brebis et les difficultés du terrain, il revient aux évêques de faire « des propositions concrètes qui vont dans le sens justement de l’auto-prise en charge, de cette responsabilité des jeunes », a expliqué Mgr Houngbédji. Suivant ses explications, c’est à partir de ces efforts, que la curie peut venir au secours avec des experts au service des jeunes églises, afin de leur permettre d’aller de l’avant. Pour cela, il faudra selon le prélat, avoir « l’audace d’aller de l’avant et de proposer quelque chose qui aille dans le sens de l’évangélisation en profondeur. Et c’est à chaque évêque qu’incombe la responsabilité d’annoncer un évangile qui puisse convertir vraiment les cœurs ».

Pour réussir la mission, il est nécessaire selon le Pape, rapporté par l’archevêque, de « se faire proche du troupeau ». Le souverain pontife au cours des échanges aurait mis l’accent sur le mariage. Il faudra selon lui, « accompagner les mariés, ceux qui ont du mal à vivre le sacrement du mariage, comment être attentif à eux pour essayer d’écouter cas par cas les difficultés qui surgissent au sein de ces familles-là », a poursuivi Mgr Houngbédji. La question de la formation n’a pas été occultée lors de la rencontre de la Conférence épiscopale du Bénin avec le Pape François.

« Le Bénin constitue une église en croissance, avec beaucoup de baptisés, beaucoup de vocations dans les séminaires, comme dans les maisons religieuses, et les fidèles également, qui constituent quand même un bon noyau du peuple de Dieu », a expliqué le président de la CEB, mettant l’accent sur une formation de base qui prépare à être des responsables de l’église sans « trop attendre de Rome des directives ».

