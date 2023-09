Le Palais Royal rend hommage à Aïcha EL KHATABBI

La fille du défunt Abdelkrim EL KHATTABI, Aicha EL KHATABBI, décédée le 20 septembre 2023, a été inhumée ce jeudi 21 septembre 2023 à Casablanca. Les obsèques de la défunte ont été rehaussées par la présence de plusieurs personnalités dont le Prince Moulay Rachid.

Contrairement à certaines allégations, la région du Rif est une priorité pour Sa Majesté le Roi.

Aïcha EL KHATTABI, lors d’une rencontre avec Sa Majesté le 30 juillet 2018 à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône, avait témoigné tout l’intérêt que le Souverain accorde à la région du Rif. Le Roi selon la déclaration de la défunte, souhaite voir cette région « connaître davantage de prospérité ». Elle s’était dite « convaincue que la population de la région est consciente des efforts déployés par le Souverain pour promouvoir les conditions de vie des habitants, émettant l’espoir « d’un règlement de la situation des personnes détenues » dans le cadre des évènements d’Al Hoceima.

Aïcha EL KHATTABI avait également rappelé que le Souverain avait contacté sa famille, lors de son accession au Trône, pour l’informer de sa « première visite à Al Hoceima et dans la région du Rif ». Ce qui témoigne de la symbiose entre le Roi et son peuple, notamment la région du Rif.

