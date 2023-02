Le PSG éliminé sans Mbappé au Vélodrome

Paris Saint-Germain n’a pas résisté face à la furie de l’Olympique de Marseille, ce mercredi 08 février, à l’Orange Vélodrome lors du classique du 8e de finale de la Coupe de France.

Sans le crack français Kylian Mbappé, les Parisiens se sont inclinés 2 à 1 face à l’Olympique de Marseille pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Le PSG se fait ainsi sortir de la compétition.

C’est d’ailleurs les hôtes qui ont ouvert le score à la 31e minute, grâce à Alexis Sanchez. En toute fin de première période, à la 45e minute de jeu, le PSG répliquait grâce au but de Sergio Ramos de la tête. Mais, l’OM marquera son deuxième but à la 57e, l’attaquant ukrainien Ruslan Malinovskyi a envoyé un coup de canon au fond des filets. A la 90e minute de jeu, Paris va voir un deuxième but de Ramos refusé.

Au coup de sifflet final, le PSG est éliminé

Paris éliminé de la Coupe de France. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 8, 2023

Josué SOSSOU

9 février 2023 par , ,