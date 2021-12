Le PRD en Congrès le 19 décembre prochain

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) présidé par l’ancien président de l’Assemblée Nationale Me Adrien Houngbédji est en Congrès le 19 décembre 2021. L’information a été rendue publique, jeudi 02 décembre 2021, à l’issue de la réunion de la Direction Exécutive Nationale (DEN) du PRD.

Le 5è Congrès du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) se tiendra par visioconférence au siège national du parti à Porto-Novo et sur des sites régionaux sur toute l’étendue du territoire national. Ainsi en a décidé la Direction Exécutive Nationale (DEN) du PRD lors d’une réunion tenue le 02 décembre 2021 à Porto-Novo sous la présidence de Me Adrien Houngbédji.

Les participants ont opté pour l’organisation du 5è Congrès en visioconférence en raison du contexte sanitaire marqué par la pandémie de la Covid-19 et en respect aux directives des autorités gouvernementales pour en limiter la propagation. Il a également été décidé de reconduire le comité d’organisation de l’édition 2021 de l’Université de vacances tenue le 30 octobre dernier pour l’organisation du 5è Congrès ordinaire. « L’équipe technique mise en place pour la gestion de la composante technique, sous la supervision du Délégué général chargé des technologies de l’information de la communication et du Numérique, sera renforcée. Il est demandé aux présidents des comités d’organisation, scientifique et technique de préparer leurs rapports d’étapes avec les propositions budgétaires subséquentes à soumettre à l’appréciation de la DEN. La DEN a exhorté toutes les personnes impliquées dans l’organisation à donner le meilleur d’elles-mêmes afin d’assurer le succès desdites assises », indique le communiqué final signé du Secrétaire Général Falilou Akadiri. « Enfin, la DEN renouvelle la recommandation faite à tous les militants PRD de se faire vacciner contre la Covid-9 et rappelle, une fois encore, que l’observance de cette recommandation, et à défaut la production d’un résultat de test PCR négatif réalisé 72 heures avant l’évènement, seront déterminantes », précise le communiqué.

