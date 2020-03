Le PRD a obtenu son récépissé définitif

Plus de doute quant à la participation du Parti du renouveau démocratique (PRD) aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. La formation politique présidée par Me Adrien Houngbédji a reçu ce mardi 31 mars 2020, son récépissé définitif.

Conformément aux dispositions de la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin, la Commission électorale nationale autonome (CENA) lui a délivré son récépissé définitif, synonyme de sa participation au scrutin du 17 mai prochain.

Comme le PRD, les 04 autres partis politiques, à savoir, UDBN, BR, l’UP, et FCBE devraient recevoir auprès de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin, leurs récépissés définitifs

