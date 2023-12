Le PNUD et la BID dévoilent le programme EWASME pour l’autonomisation des femmes

Dakar, 5 décembre 2023 – - Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en collaboration avec la Banque islamique de développement (BID) et le financement de l’Initiative des femmes entrepreneures (We-Fi) de la Banque mondiale, s’apprête à lancer le programme Renforcer les petites et moyennes entreprises d’Afrique de l’Ouest dans les chaines de valeur du riz (EWASME). Cette initiative transformative vise à autonomiser les femmes et renforcer les filières locales de riz en Guinée, au Niger, au Sénégal et en Sierra Leone. Le lancement du projet EWASME est prévu le jeudi 7 décembre 2023 à l’hôtel King Fahd Palace à Dakar à partir de 10h30, au Sénégal.

Le projet EWASME est une initiative globale visant à réduire la pauvreté, à renforcer la sécurité alimentaire et à autonomiser les femmes. Sur une période de cinq ans (2022-2027), le projet se concentrera sur le renforcement des capacités de post-production d’au moins 1000 entreprises dirigées par des femmes dans les filières locales de riz. Le projet vise à améliorer le statut économique des femmes engagées dans l’agriculture et les entreprises rurales.

Les principaux éléments du projet EWASME comprennent des actions de sensibilisation et des dialogues communautaires pour aborder les normes limitant l’engagement des femmes, des plaidoyers politiques pour surmonter les obstacles, et le renforcement des institutions financières pour mieux servir les petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes (PMEF) et les très petites entreprises dirigées par des femmes (TPEF). L’initiative cherche également à créer un environnement propice aux entrepreneures par le biais d’actions de sensibilisation communautaire et de renforcement des capacités.

L’événement réunira environ 50 participants, dont des représentants du PNUD, de la Banque islamique de développement, des responsables gouvernementaux, des coordinateurs de projet, des groupes de femmes, des institutions financières et des consultants. Le lancement marquera l’engagement de toutes les parties prenantes dans le projet, établira le Comité de pilotage régional et symboliquement passera à la phase de mise en œuvre.

Le riz, en tant que produit alimentaire vital en Afrique de l’Ouest, joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire, le développement économique et la réduction de la pauvreté. Cependant, les femmes dans le commerce sont confrontées à des obstacles spécifiques liés au genre, limitant leur participation et perpétuant les disparités économiques. Le projet EWASME vise à relever ces défis en renforçant l’accès au marché pour les PMEF et les TPEF dirigées par des femmes grâce à des liens d’affaires stratégiques, des partenariats et des initiatives de développement des capacités.

À propos du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Le PNUD est l’organisation leader des Nations Unies dans la lutte contre l’injustice de la pauvreté, de l’inégalité et du changement climatique. Travaillant avec notre vaste réseau d’experts et de partenaires dans 170 pays, nous aidons les nations à élaborer des solutions intégrées et durables pour les personnes et la planète.

6 décembre 2023 par