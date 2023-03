PMI Bénin renforce les capacités des gestionnaires de projet

Lee R. LAMBERT, Cofondateur de la Certification PMP (Project Management Professional) a animé une conférence dans la soirée du mardi 14 mars 2023 à l’hôtel Azalaï de Cotonou. « Vers la professionnalisation de la gestion de projet au Bénin », c’est le thème développé au cours de la rencontre marquée par la présence des membres du Project Management Institute (PMI) et des étudiants.

La professionnalisation du métier de gestionnaire de projet préoccupe le Project Management Institute du Bénin. L’organisation des professionnels de gestion projets a reçu à cet effet, Lee R. LAMBERT, Cofondateur de la Certification PMP. L’expert américain au cours de la conférence exceptionnelle a partagé ses expériences avec les gestionnaires de projets béninois.

Le but de l’activité selon le directeur du bureau des projets de l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN), est de sensibiliser et de partager les informations sur la professionnalisation du métier de gestionnaire de projet. Dans un contexte où le Bénin connait un développement, les gens s’intéressent de plus en plus au métier de gestionnaire de projet, a fait savoir Mélaine O. AQUEREBOUROU. L’objectif de cet engouement vers le métier selon lui, est de produire « de meilleurs projets avec la meilleure qualité possible », et qui respectent les meilleurs pratiques du métier. Le chapitre du Bénin d’après le directeur, aide à fédérer tous les professionnels de la gestion de projet. Il donne également l’occasion de créer un forum d’échanges, de permettre aux gestionnaires de projets de se connaître, et de servir de référence aux employeurs afin qu’ils sachent à qui s’adresser pour avoir des professionnels avérés, a expliqué Mélaine O. AQUEREBOUROU.

Pour la présidente du comité de pilotage de PMI Bénin, l’objectif de la conférence est de présenter les activités de l’association, et surtout d’examiner avec les conférenciers, « l’essence même » de ce que propose l’institution à travers la certification, ses différentes certifications et sa capacité à fournir des ‘’formations coach’’ qui permettent de donner une crédibilité, une formation à tous les agents, ainsi qu’aux professionnels du secteur de la gestion des projets, a expliqué Olola VIEYRA. Les besoins en terme de gestionnaires de projet selon les projections d’ici 2030 à l’en croire, sont estimés à 25 millions. Ce qui constitue un vivier important qu’il faudra former, a-t-elle ajouté rassurant de l’accompagnement du chapitre PMI Bénin en termes de suivi, de développement et de certification. « Notre rôle à travers les différents partenariats que nous allons activer au niveau national, sera de pouvoir aider à identifier des agents, et de voir comment appuyer la mobilisation de ressources pour la formation de ces différents agents », a précisé Olola VIEYRA.

Les challenges classiques, les différentes certifications, l’impact d’une certification, etc, ont été exposés aux participants au cours de cette conférence.

F. A. A.

15 mars 2023 par ,