Le PAM achète désormais l’huile au Bénin

Fidèle à sa politique d’accroître les achats locaux dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d’alimentation scolaire intégré (Pnasi), le Programme alimentaire mondial (Pam) a procédé, le mardi 17 octobre 2023, à l’enlèvement officiel de 100 tonnes d’huile produites par la Société des huileries du Bénin (SHB) à Bohicon. Cette action vient rendre effective l’achat d’huile au plan local pour le compte des cantines scolaires. La cérémonie ayant consacrée l’enlèvement des cartons de bidons d’huiles a été présidée par le Représentant résident du Pam au Bénin, Ali Outtara entouré pour la circonstance du préfet du département du zou et du maire de la commune de Bohicon.

Cent (100) tonnes d’huile raffinée enrichie à la vitamine A achetées localement à Bohicon par le Programme alimentaire mondial (Pam) pour servir à préparer à manger aux enfants dans les cantines scolaires au Bénin. En procédant à l’enlèvement des premiers cartons, ce mardi 17 octobre 2023, le Représentant résident du Pam au Bénin a confié que le Pam en plus de ce premier achat prévoit déjà 207 autres tonnes d’huile dans le pipeline qui va suivre très prochainement. C’est le fruit d’un long processus de partenariat que le Pam a entamé avec la Société des huileries du Bénin (SHB) depuis 2018 et qui a permis à la société d’améliorer sa ligne de production afin d’avoir un produit conforme aux standards de qualité du Pam et du gouvernement du Bénin. Ceci, avec l’accompagnement aussi du ministère de l’industrie et du commerce.

Au terme de ce processus, toutes les parties prenantes sont heureux et satisfaits des résultats obtenus pour le mieux-être de nos enfants. « C’est un sentiment de satisfaction qui nous anime étant donné que les achats locaux constituent l’une des priorités du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Pam notamment le Pnasi », a témoigné le Représentant résident du Pam, Ali Ouattara lors de la cérémonie officielle d’enlèvement. « Nous sommes donc dans la dynamique d’accroître le volume d’achat des produits locaux. Cette huile vient s’ajouter aux autres produits locaux que nous achetons déjà pour les activités notamment les céréales et les légumineuses. Tout le maïs qui est livré est de la production locale. Tout le haricot livré dans les écoles est de la production locale. », a-t-il précisé.

Prenant la parole à la suite du représentant, la directrice administrative et financière de la SHB, Auriane Padonou a remercié le Pam pour cette collaboration qu’elle souhaite durable « Nous sommes heureux de pouvoir servir le Pam qui, à son tour, servira les objectifs qui sont les siens. C’est avec beaucoup de joie que nous souhaitons voir ce partenariat se pérenniser ». « Cette opération constitue un grand coup de pouce porté au secteur industriel en termes de développement de la vente et également en termes d’amélioration des produits », témoigne Elie Santos, Conseiller technique (Ct) à l’industrie du Ministre de l’industrie et du commerce. Tout en plaidant pour que cette opération soit étendue vers d’autres produits et d’autres sociétés également le Ct a souligné que ce partenariat vient également « renforcer la promotion du consommons local qui est en cours. Le Maire de la commune de Bohicon, Rufino d’Almeida, apprécie et se réjouit de cette commande en masse du Pam qui consolide les emplois de la société partenaire.

Mieux, dira, Ali Outtara, « ces 307 tonnes d’huile vont coûter autour de 480.000 dollars US qui seront ainsi injectés dans l’économie locale. C’est pour commencer. Le Pam va continuer encore à en acheter davantage tant que la qualité va répondre à nos exigences et spécifications techniques parce que nous avons des besoins beaucoup plus importants en termes d’huile pour le programme d’alimentation scolaire et même aussi pour d’autres programmes de distribution ; donc nous espérons que ce partenariat, qui n’est qu’à son début, pourra se renforcer de sorte que nous puissions avoir de plus en plus de quantité d’huile à acheter au niveau local et aussi d’huile de qualité ». Ainsi, au-delà de pouvoir approvisionner les cantines scolaires et autres activités avec de l’huile produite localement, le Pam par ce contrat apporte une contribution énorme au renforcement de l’économie locale et au développement du Bénin.

J.M.

21 octobre 2023 par