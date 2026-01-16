vendredi, 16 janvier 2026 -

Sûreté portuaire au Bénin

Le PAC renforce sa coopération avec les Garde-Côtes américains




Le Port Autonome de Cotonou (PAC) a accueilli les 14 et 15 janvier 2026, une délégation des Garde-Côtes des États-Unis (U.S. Coast Guard). C’est dans le cadre d’une visite de travail axée sur le suivi des Réglementations internationales et nationales régissant la sûreté au sein de la plateforme portuaire.

En visite de deux jours à Cotonou, la délégation des Gardes Côtes des États-Unis (U.S. Coast Guard) ont eu des séances de travail avec des responsables du PAC. Ces séances ont permis une évaluation du respect des normes du Code international pour la Sûreté des Navires et des Installations Portuaires (ISPS).

La mission a également permis de réaliser un audit technique des procédures de contrôle et de surveillance propres au Port de Cotonou.

Au-delà de l’aspect technique, cette visite marque une étape importante dans le renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et les États-Unis. Elle témoigne de la volonté commune des deux pays de consolider leur partenariat stratégique pour la sécurisation du commerce maritime, dans un contexte où le Golfe de Guinée demeure un espace sensible confronté à divers défis sécuritaires.

Les échanges entre les équipes du PAC et la délégation des Garde-Côtes américains ont également favorisé un partage d’expertise et de bonnes pratiques. Ces discussions ont porté sur les méthodes de prévention, la gestion des incidents, ainsi que l’amélioration de la réactivité opérationnelle face aux menaces émergentes. Une approche collaborative qui contribue à renforcer les capacités locales et à hisser les standards de sûreté portuaire à un niveau toujours plus élevé.

16 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




