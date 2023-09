Le PAC organise des Journées "Port Ouvert"

Le Port autonome de Cotonou (PAC) organise sous le haut parrainage du ministre du cadre de vie, des transports, chargé du développement durable, l’édition 2023 des Journées ”Port Ouvert ". L’événement a lieu les 20 et 21 octobre sur la place de l’Amazone.

Les Journées ”Port Ouvert", grand évènement dédié à la découverte du Port de Cotonou et à la promotion de l’industrie portuaire, démarre le 20 octobre 2023.

L’administration du PAC à travers une publication informe qu’il s’agit d’une occasion unique pour les acteurs de la communauté portuaire du Bénin et de la sous-région, de se réunir et d’échanger sur les enjeux du secteur portuaire pour les économies régionales.

Des expositions promotionnelles et B to B sont prévues afin de permettre aux importateurs et industriels, de se rencontrer et de nouer des partenariats.

Des visites guidées des infrastructures du Port et de son mur, ainsi qu’un forum des métiers portuaires, permettant d’en savoir davantage sur les perspectives de carrière de ce secteur dynamique et en pleine transformation, sont également prévus.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire via le lien suivant : https://bit.ly/Inscription_JPO2023.

5 septembre 2023 par