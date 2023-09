Le PAC lance le concours ‘’Cotonou Port en images’’

Le Port Autonome de Cotonou lance le concours photo ‘’Cotonou Port en images’’ pour faire gagner aux participations jusqu’à 1.000.000 FCFA.

Bonne nouvelle pour les passionnés de photographie, amateurs ou professionnels. Ils peuvent gagner jusqu’à 1.000.000 FCFA en participant au concours photo ‘’Cotonou Port en images’’. Il est organisé par le Port Autonome de Cotonou sur le thème « Le Port de Cotonou, d’hier à aujourd’hui ». Le concours est ouvert jusqu’au 30 septembre, à toute personne physique (Hommes et femmes) de 18 ans et plus, résidents au Bénin, à l’exclusion des membres du comité d’organisation, du jury et de leurs familles. Le candidat doit remplir le formulaire via le lien suivant https://bit.ly/Inscription_CotonouPortenImages.

« Vous obtiendrez votre badge d’accès au Port de Cotonou afin de captiver la photo qui récoltera le plus de votes du public sur Instagram, en la publiant avec le hashtag #CotonouPortenImages2023 », informe le Port Autonome de Cotonou. Les 10 photographes présélectionnés grâce aux votes des internautes, auront l’honneur de présenter leurs œuvres au Jury. Trois meilleurs gagnants seront sélectionnés. Lire le règlement du concours ‘’Cotonou Port Images’’.

