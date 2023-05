Le Nigéria s’écroule devant le Burkina Faso en quarts

Il n’y aura pas demi-finales pour les les Golden Eaglets du Nigeria dans cette CAN U17 en Algérie. C’est le Burkina Faso qui sort vainqueur du dernier quarts de finale de la compétition.

On connaît enfin le tableau des quatre équipes présentes en demi-finales de la CAN U17. Après la qualification du Mali un peu plus tôt dans la soirée, le Burkina Faso a obtenu le dernier ticket pour le dernier carré de la CAN des moins de 17 ans en battant les Golden Eaglets du Nigeria (1-2) ce jeudi 11 Mai 2023. C’était au stade Nelson Mandela d’Alger.

Qualifié, le Burkina Faso affrontera le Sénégal d’Amara Diouf en demi-finale.

L’autre demi-finale opposera le Sénégal au Mali.

