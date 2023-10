Le Nigéria lève les restrictions à l’importation de 43 produits

La Banque centrale du Nigeria (CBN) a annoncé jeudi 12 octobre 2023 la levée des restrictions de change à l’importation de 43 produits.

Après 8 ans, la Banque centrale du Nigéria a procédé à la levée des restrictions de change à l’importation de 43 produits. La Banque avait par circulaire TED/FEM/FPC/GN/01/010 du 23 juin 2015, décidé de restreindre 43 produits importés sur son territoire. L’objectif de la restriction « visait à réduire la demande de devises pour les produits qui pourraient être produits localement, améliorer la création d’emplois et conserver les réserves de change ».

Selon la note de la CBN, les restrictions ont poussé les importateurs vers le marché parallèle, contribuant ainsi à demande excédentaire de FOREX. Cela a affaibli le taux de change du marché parallèle, faisant monter les prix. En procédant à la levée des restrictions, la CBN veut promouvoir l’ordre et la conduite professionnelle de tous les acteurs du marché des changes nigérian. Elle souhaite aussi un marché unifié pour le FOREX, flexible et transparent. Tout en assurant de la stabilité des prix, la CBN cherche à accroître la liquidité dans le pays.

Liste des produits concernés

Riz, ciment, margarine, palmiste, produits à base d’huile de palme, huiles végétales, viande et produits carnés transformés, légumes et produits végétaux transformés ; volaille et produits transformés à base de volaille ; Avions/Jets privés ; Encens indien ; Conserves de poisson en sauce (Geisha)/sardine ; Tôles d’acier laminées à froid ; Tôles d’acier galvanisées ; Brouettes ; Casseroles de tête ; Boîtes et conteneurs métalliques ; Articles en émail ; Fûts en acier ; Tubes en acier, Fil machine (déformé et non déformé) ; Barres de fer ; Barres d’armature ; Treillis métallique ; Clous en acier ; Clôtures et poteaux de sécurité et de rasoir ; Panneaux et panneaux de particules de bois ; Panneaux et panneaux de fibres de bois ; Planches et panneaux de contreplaqué ; Portes en bois ; Cure-dents ; Verre et articles en verrerie ; Ustensiles de cuisine, vaisselle ; Carreaux vitrifiés et céramiques ; Les bouteilles de gaz ; Tissus tissés ; Vêtements ; Produits en plastique et en caoutchouc ; Granulés de polypropylène ; Emballages et sacs en cellophane ; Savons et cosmétiques ; Achats de tomates/concentrés de tomates et d’eurobonds/obligations en devises/actions.

