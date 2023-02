Le Nigéria et la Gambie dévoilent leur listes de joueurs

Comme le Bénin et les autres nations qui participeront à la CAN U20 en Egypte, le Nigéria et la Gambie ont officialisé leur liste de joueurs sélectionnés pour la compétition.

La liste de 21 joueurs nigérians sélectionnés par Ladan Bosso, entraineur des U20 du Nigéria :

1. Nathaniel Nwosu,

2. Augustin Njoku,

3. Salomon Agbalaka,

4. Daniel Daga

5. Abel Ogwuche,

6. Daniel Bameyi,

7. Rilwanu Haliru Sarki,

8. Nicolas Jonathan,

9. Ahmed Abdallahi,

10. Mohammed Aminu,

11. Ibrahim Muhammad,

12. Benjamin Frédérick,

13. Emmanuel Uchegbu,

14. Onuche Ogbelu,

15. Jude dimanche,

16. Akanbi Saheed Jimoh,

17. Ayuba Francis Abubakar,

18. Samson Lawal,

19. Olamilekan Adams,

20. Caleb Ochedikwu,

21. Chijioke Aniagboso.

Sébastien Ngato le sélectionneur de la Centrafrique, a retenu une liste de 25 joueurs pour la CAN U20 2023 :

▪︎ GARDIENS

01- ABIMALA Mauril Stéphane (ORB)

02- KONAMNA Regis Saint Cyr (EFC5)

03- NDOUMBE KELEBOY Jordelain (CAMEROUN)

▪︎ DEFENSEURS

04- NAMGBEMA Léonce Roméo (RED STAR]

05- GBAMODO Veillance Verly (EFC5)

06- KOYAKOGUE Fanuel Franck (T. MOCAF)

07- KAIMBA Stéphane (DFC8)

08- BETTO Rufus (T. MOCAF)

09- ATO ZANDAGA Noah Kévin (SANTANYI-ESPAGNE)

10- BIAKOLO Tony Marley (TOULOUSE FC – FRANCE)

▪︎ MILIEUX DE TERRAIN

11- GALABAZI Angelo (DFCB)

12- DJENDO Chadrack (DFCB)

13- MAMFEINA Toure Johnson (USCA)

14- QUAGOLE Roméo (GBANGRE)

15- BANGAVOULOU Messie Emmaus Bogard (FC ABIDJAN CITY-CIV)

16- BANAM-NGONZO Christin Abi De Grace (ACR INEU-ROUMANIE)

17 SOGBODIO Wisdom (RC3)

▪︎ ATTAQUANTS

18 POUGUY Juvenal Steven (RED STAR)

19 GEENOU Boris (AFRICAN ACADEMY ELITES – TUNISIE)

20 DJIMET Moustapha (RED STAR)

21- BONDADE Dieudonné Bruny Lauren (T. MOCAF)

22- AYOUMBI KONDOWA Le Miséricordieux (USCA)

23- ZE Ronaldo Lebon (GBANGRE)

24- ALANGAKOU Ephraim (LES ANGES DE FATIMA)

25- GOYEMA Alban Stephane (BITAM-GABON)

La CAN U20 démarre le 19 février prochain pour prendre fin le 11 Mars.

J.S

16 février 2023 par ,