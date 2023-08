Le Nigeria compte assouplir les sanctions contre le Niger (présidence)

. Le Nigeria envisage d’assouplir les sanctions imposées au Niger afin d’atténuer les répercussions sur la population de ce pays. C’est ce qu’a déclaré Ajuri Ngelale, le porte-parole du président du Nigeria, Bola Tinubu.

"Nous allons adoucir, autant que possible, les sanctions afin de minimiser l’impact sur la population civile du Niger", a-t-il déclaré dans une interview accordée au journal nigérian The Independent.

La décision d’imposer des sanctions économiques et commerciales au Niger a été prise lors du sommet de la Cédéao qui s’est tenu le 30 juillet. Le Nigeria a notamment coupé la fourniture en électricité le 1er août. Le commandant de la garde présidentielle, Abdourahamane Tchiani, a qualifié ces sanctions d’"illégales et inhumaines".

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a indiqué pour sa part que 4,3 millions de personnes au Niger ont besoin d’une aide humanitaire, dont 3,3 millions sont confrontées à de graves pénuries alimentaires, la grande majorité de ces personnes étant des femmes et des enfants.

Military Intervention In Niger Is Last Resort, Not Next Step — Ngelale https://t.co/yYDBVTZk4c pic.twitter.com/JGQgeinNka

— Independent Nigeria (@IndependentNGR) August 29, 2023