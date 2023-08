Le Niger renonce à participer aux compétitions de la CAF

Pour raison du conflit sur son territoire, le Niger annonce officiellement à faire participer ses équipes aux compétitions interclubs Ligue des Champions et Coupe de la Confédération 2023-2024. La Fédération Nigérienne de football a fait l’annonce sur sa page Facebook.

"La Fédération Nigerienne de Football ( FENIFOOT) informe la famille du football nigerien et l’opinion nationale, que suite à un cas de force majeure et après concertation avec toutes les parties prenantes ( Ministère de la Jeunesse et des Sports et clubs concernés), il a été notifié à la Confédération Africaine de Football ( CAF) du désistement de nos représentants en compétitions interclubs Ligue des Champions et Coupe de la Confédération 2023-2024.

Cette décision est motivée par les effets néfastes de l’embargo de la CEDEAO contre notre pays qui entrave la libre circulation, en ce qui concerne notamment la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger, et l’établissement d’une zone d’exclusion de la CEDEAO pour tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger.

La FENIFOOT, après avoir étudié tous les voies et moyens possibles pour permettre à l’ AS GARDE NATIONALE et à l’ AS DOUANES d’honorer leurs rendez-vous africains , s’est résolue à cette difficile décision car les différentes solutions envisagées n’ont pas prospéré , comme par exemple de l’utilisation de l’avion militaire C130 .

La FENIFOOT rappelle que la CAF avait déjà décidé de la délocalisation des matchs à domicile de nos représentants à l’extérieur du Niger vue la situation socio-politique prévalant dans notre pays, créant ainsi une difficulté supplémentaire quant à la recherche de stades de la sous région qui voudraient bien mettre à notre disposition leurs installations."

