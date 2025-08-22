Le Niger remercie le Bénin pour sa solidarité

Le gouvernement de la République du Niger a adressé ses remerciements au gouvernement béninois pour la solidarité et la promptitude dont il a fait preuve lors de l’accident du bus de la compagnie STM sur le fleuve Ouémé à Glazoué dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 août 2025. La motion de remerciements en date du jeudi 21 août 2025, est signé du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l’extérieur.

La lettre de remerciements du Niger

Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur de la République du Niger adresse ses vifs et sincères remerciements au Gouvernement de la République du Bénin pour sa solidarité, et pour toute l’assistance apportée, à l’occasion de l’accident de la route survenu, dans la nuit du 16 au 17 Août 2025, sur le pont du fleuve Ouémé, au Bénin.

Le Ministère remercie tout particulièrement les autorités compétentes béninoises pour la diligence et la forte mobilisation dont elles ont fait montre dans la mise en œuvre du dispositif de secours.

En attendant de connaître les conclusions de l’enquête sur les causes de cette tragédie, le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à Extérieur de la République du Niger tient à exprimer la bonne appréciation du Gouvernement et du peuple nigériens pour les efforts consentis par le Gouvernement de la République du Bénin.

22 août 2025 par ,