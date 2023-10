Le Niger n’a pas adopté l’initiative de l’Algérie pour rétablir l’ordre constitutionnel

Le ministère nigérien des Affaires étrangères a réfuté l’affirmation de ses collègues algériens selon laquelle le Niger avait accepté l’initiative algérienne sur le règlement de la crise.

"Avant même toute conclusion officielle sur les résultats de cette réunion, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur a été surpris de découvrir sur les réseaux sociaux et certains médias un communiqué du gouvernement algérien indiquant que le Niger aurait "accepté la médiation de l’Algérie, qui a proposé à l’armée une période de transition de six mois", est-il indiqué dans un communiqué du ministère nigérien des Affaires étrangères. Le gouvernement du Niger rejette ces conclusions."

Selon la déclaration, le Niger cherche à "maintenir des liens amicaux et fraternels avec l’Algérie".

Pour rappel, le ministère algérien des Affaires étrangères a publié sur sa page officielle sur le réseau social X (ex-Twitter) un communiqué selon lequel le Niger a adopté au niveau officiel l’initiative de l’Algérie visant à rétablir l’ordre constitutionnel dans le pays.

"Le gouvernement algérien a reçu, par le canal du ministère nigérien des Affaires étrangères, une notification d’acceptation de la médiation algérienne visant à promouvoir une solution politique à la crise au Niger dans le cadre du plan de règlement présenté par le président de la République, monsieur Abdelmadjid Tebboune", indique le texte. Le ministère espère que l’acceptation de la mise en œuvre de l’initiative de la partie algérienne augmentera les chances d’une résolution pacifique de la crise au Niger.

Selon le communiqué, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, se rendra dans les plus brefs délais à Niamey pour y tenir des "discussions préparatoires" avec toutes les parties prenantes.

Le 26 juillet, un groupe de militaires de la Garde présidentielle s’est mutiné au Niger et a annoncé la destitution du président Mohamed Bazoum. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par le commandant de la Garde Abdourahamane Tchiani, a été créé pour gouverner le pays. Le 10 août, comme l’a rapporté le portail ActuNiger, M. Tchiani a signé un décret pour former un gouvernement pour la période de transition.

Le 29 août, le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Attaf, a dévoilé un plan visant à régler la crise au Niger par des méthodes politiques. Il a proposé d’établir une période transitoire de six mois sous le contrôle d’une autorité civile gouvernée par une personnalité convenue. Selon M. Attaf, cette période de transition est destinée à développer des arrangements politiques avec la participation de toutes les parties sans exception au Niger.

Le ministre a également proposé d’organiser une conférence internationale sur le thème du développement, de l’assurance de la stabilité et de la sécurité dans la région du Sahel.

Tass

3 octobre 2023 par