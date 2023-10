Le Niger annonce une réduction de presque 40% du budget de l’État

. Les autorités nigériennes ont annoncé une réduction de presque 40% du budget de l’État pour l’année en cours. C’est ce qu’indique un communiqué du gouvernement.

"En raison des sanctions imposées à notre pays, les revenus extérieurs et intérieurs ont connu une baisse significative", a rapporté le portail d’information tchadien Alwihda. "Cette situation a obligé à réviser les projections pour le budget 2023". En conséquence, le budget de l’État nigérien s’élèvera à 1.981 milliards de FCFA (3 milliards d’euros) contre 2.291 milliards de FCFA (5 milliards d’euros) initialement prévus, soit une réduction de presque 40%, indique le portail.

Le 26 juillet, un groupe de militaires de la Garde présidentielle s’est mutiné au Niger et a annoncé la destitution du président Mohamed Bazoum. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par le commandant de la Garde présidentielle Abdourahamane Tchiani, a été créé pour gouverner le pays. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a imposé un vaste ensemble de sanctions économiques contre le Niger afin d’obliger les militaires qui avaient pris le pouvoir à rétablir l’ordre constitutionnel le plus rapidement possible.

TASS

9 octobre 2023 par