Le NDI déploie une mission d’évaluation préélectorale au Bénin

À deux mois de l’élection présidentielle d’avril 2026, le National Democratic Institute (NDI) annonce l’envoi d’une mission d’évaluation préélectorale à Cotonou du 16 au 20 février. Conduite par d’anciens chefs d’État africains et des experts internationaux, la délégation entend échanger avec les acteurs politiques et électoraux afin d’apprécier l’état des préparatifs et de réaffirmer son soutien à un scrutin transparent, inclusif et crédible au Bénin.

16 février 2026 par ,