Porto-Novo

Le Musée international du Vodun prend forme




Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean Michel Hervé Abimbola, s’est rendu ce jeudi 27 novembre 2025, sur le chantier du Musée international du Vodun (MIV), à l’entrée de Porto-Novo, afin d’évaluer l’avancement des travaux.

Accompagné du Chargé de mission du président de la République, Alain Godonou, ainsi que de cadres techniques du ministère, le ministre Babalola Jean Michel Hervé Abimbola a visité, jeudi 27 novembre 2025, le chantier du Musée international du Vodun (MIV), qui s’étend sur près d’un hectare et demi. La visite s’inscrit dans le cadre du suivi rapproché des grands projets culturels du gouvernement.

Une réunion technique a été organisée avec les entreprises en charge de la construction pour faire le point sur le taux d’avancement, les aspects nécessitant une attention particulière et les questions d’ordre technique. Par la suite, la délégation a parcouru les différents espaces du futur musée, de la salle d’accueil à l’auditorium, en passant par le bâtiment afro-brésilien, les édifices en forme de calebasse et les ateliers muséographiques.

La visite s’est conclue par un passage sur la place Toffa, où se dresse la statue du Roi Toffa. Le ministre a insisté sur le respect des normes internationales et sur la nécessité de traduire l’ambition du gouvernement : faire du Musée international du Vodun un centre culturel de référence.
M. M.
LE CHANTIER EN IMAGES

28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




