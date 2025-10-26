Le Mouvement WADAGNI2026 MARINA félicite le Président Talon pour son choix

Dans le cadre de la présidentielle 2026, le Mouvement WADAGNI2026 MARINA félicite le président Patrice Talon pour le choix de son candidat pour la continuité de son programme de développement du Bénin.

Le choix porté par le président Patrice Talon sur son ministre d’Etat des finances et de l’économie chargé de la coopération comme candidat à la présidentielle 2026 est hautement salué par le Mouvement WADAGNI 2026 MARINA.

Le Mouvement félicite le gouvernement du Président Talon qui a battu un record dans l’exécution des grands projets structurants de développement du pays. C’est le cas du dragage du lac Ahémé et ses chenaux tant espéré par les populations riveraines depuis plusieurs décennies et qui est devenu aujourd’hui réalité.

Le Mouvement tient aussi à remercier le gouvernement Talon dont son ministre des finances et de l’économie pour la mobilisation des fonds pour la réalisation de ce grand projet qui impacte positivement les populations des communes de Grand-Popo, Comé, Houéyogbé, Bopa, Kpomassè et Ouidah.

Le président du Mouvement Tagbo Pierre Viho et les siens s’engagent à s’impliquer dans la mobilisation et à porter la bonne nouvelle aux populations des départements de l’Atlantique, du Mono, du Couffo et du Littoral.

Créé le 26 octobre 2025 à Cotonou par les différents points focaux des communes ayant en partage le lac Ahémé et ses chenaux et de sa diaspora, le Mouvement WADAGNI 2026 MARINA est représenté par son président d’honneur Jacques Kèkè. Il a des antennes en Afrique centrale et de l’ouest, en Europe et aux Etats-Unis.

Le Bureau exécutif national du Mouvement WADAGNI 2026 MARINA, composé de 21 membres, est dirigé par un organe de cinq responsables.

Bureau politique

Président : Tagbo Pierre Viho

1er Vice-Président : Dr Magloire Yèvi

2ème Vice-Président : Cosme Goussanou

3ème Vice-Président : Mme Raïmath Radji

Secrétaire général : Martin Sofiadan

Secrétaire aux questions électorales : Séraphin Houèdo

26 octobre 2025 par