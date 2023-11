La Jeune humoriste béninoise, Kadidjath Issotina alias Kady a remporté en octobre 2023 à Kinshasa, la finale de la 3e édition du concours ‘’Mon premier Montreux by Castel Beer’’. A ce titre, elle est appelée à jouer sur la mythique scène du Montreux Comedy en Suisse prévue pour ce mois de novembre 2023. Pour la comédienne, jouer sur cette scène est « une aubaine à ne pas rater ».

Kady, la jeune humoriste béninoise va jouer sur la mythique scène du Montreux Comedy en Suisse pendant ce mois de novembre. Dans un entretien accordé à 24 HEURES AU BENIN, la lauréate de la finale de la 3e édition du concours ‘’Mon premier Montreux by Castel Beer’’ donne des assurances.

Pour la comédienne, le Montreux Comedy est la plus grande scène d’humour francophone. « Aller jouer là-bas est une aubaine à ne pas rater. Je me prépare pour offrir une bonne prestation. Je sais que c’est un public différent, ce sera peut-être difficile mais pas impossible », a-t-elle confié rassurant pouvoir donner le meilleur d’elle-même. Pour y parvenir, elle travaille son texte pour, dit-elle, « avoir le meilleur rendu possible » afin de gagner le cœur du public pour lequel elle va jouer. La jeune humoriste au cours de l’entretien a évoqué ses projets d’avenir.

En 2024, Kady prévoit faire son propre spectacle. Pour avoir joué 30min le 28 octobre dernier, elle compte « écrire une heure de spectacle sur de nouveaux sujets encore plus intéressants ». « Je compte travailler encore plus mes réseaux sociaux, faire des spectacles en duo avec d’autres humoristes. Je veux installer un nouveau concept dans l’humour stand-up au Bénin qui à coup sûr plaira aux fans de l’humour raffiné. Ça vient fort !!!! », a annoncé la comédienne promettant du rire au public.

Kadidjath Issotina a exprimé au cours de l’entretien, ses vœux pour l’humour au Bénin. « Un Bénin où chaque weekend, chaque citoyen décide d’aller se détendre en suivant un spectacle d’humour ». « Je voudrais que l’humour au Bénin devienne incontournable. Que nous ayons assez de salles de spectacle, de véritables sponsors. Nous avons énormément d’humoristes et chaque jour, on séduit encore d’autres personnes à travers notre travail et ils se lancent également dans l’humour. C’est merveilleux. Je rêve d’un Bénin où le rire sera prescrit à l’hôpital ! », a confié l’artiste comédienne.

F. A. A.

9 novembre 2023 par