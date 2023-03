Le Mois de la Francophonie lancé à l’Institut Français de Cotonou

Le Mois de la Fracophonie a été lancé ce vendredi 03 mars 2023 à l’Institut français du Bénin à Cotonou. La cérémonie a été présidée par Marc Vizy, ambassadeur de France au Bénin en présence des autres membres du Groupe des ambassadeurs francophones du Bénin et d’autres personnalités et acteurs.

Célébration de la Francophonie en ce mois de mars 2023. L’évènement a été lancé à l’Institut Français de Cotonou par Marc Vizy, ambassadeur de France au Bénin. Le mois de la Francophonie sera célébré avec la participation des communautés francophones présentes au Bénin. Il s’agit des représentations diplomatiques du Canada, du Maroc, de la Belgique, de l’Egypte ou de la Suisse, la représentation de l’OIF en Afrique de l’Ouest et la Commission nationale permanente de la Francophonie du MAEC (Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération) du Bénin. L’Association des Professeurs de Français du Bénin est également un promoteur précieux de cette « colocation » linguistique, ainsi que l’Association des Scrabbleurs du Bénin, et différents acteurs culturels et éducatifs.

Plusieurs activités sont prévues à l’Institut Français de Cotonou dans le cadre de ce mois dédié à la francophonie. Il s’agit entre autres des débats d’idées sur l’entrepreneuriat au féminin en Afrique le mercredi 8 mars, des séances cinéma, une exposition du 10 au 25 mars, des rencontres poétiques les 10 et 11 mars (atelier d’écriture poétique, tables rondes, match d’impro slam autour des dix mots de la francophonie) etc.

Les 17 et 18 mars, les auteures de la francophonie seront aussi mises à l’honneur, à travers rencontres, applications numériques, lecture. Ce sera « l’occasion de (re)découvrir, entre autres, l’œuvre immense de Maryse Condé, autrice française née en Guadeloupe, dont une grande partie de la vie s’est déroulée en Afrique ». D’autres activités telles que l’heure du conte « Hors les murs » avec l’ONG Jeunes en marche de Sémé-Kpodji et biblio-mots sont prévues respectivement pour le 15 mars et 18 mars.

Le mois sera clôturé le 31 mars 2023 avec la soirée de remise des prix aux lauréats des différents concours (dictée, scrabble, concours de nouvelles).

Akpédjé Ayosso

