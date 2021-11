Le Mobile Film Festival présente 50 films de 34 pays

17ème édition du Mobile Film Festival, organisée en partenariat avec le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), SDGs Action Week, de nombreuses initiatives de l’ONU ainsi que des ONG du monde entier. 50 films de 34 pays ont été sélectionnés pour cette édition.

La COP26 s’est achevée avec beaucoup de déception et d’amertume tant du point de vue des militants mais aussi de la part des organisateurs et de nombreux pays qui subissent le plus les effets du changement climatique, sans en être particulièrement responsables.

L’obligation à l’action, à alerter le public, à inviter à la prise de conscience nous incombe au Mobile Film Festival comme à tout le monde.

Ainsi nos 50 films de 34 pays sont disponibles en ligne et largement diffusés par des partenaires partout dans le monde, en premier lieu les Nations-Unies via ses comptes officiels, mais aussi nos partenaires médias comme Senscritique, TOPITO, BioAddict, Alors Media et ailleurs dans le monde avec BIOGUIA ou Eh ! Universo.

Nos films sont aussi disponibles gratuitement pour tous les cinémas, les professeur.e.s qui choisissent de montrer les films aux élèves pour engager le dialogue, les festivals comme le French Film Festival UK qui reprend nos films tous les ans en ouverture de séance, les ONG comme 1% for the Planet, LDH, Equator Initiative, qui reprennent les films sur leurs réseaux, ou encore les réseaux d’Institutions culturelles à l’étranger (Instituts français, Alliances françaises, Goethe Institutes...).

L’accessibilité et la diffusion la plus large possible est un choix très important pour notre festival, pour convaincre avec créativité sur un sujet aussi important que de “Faire la Paix avec la Nature”.

Les 692 films de 92 pays soumis au festival ont offert une incroyable diversité de points de vue, de regards, d’histoires venues de tous les coins de la planète.

L’équipe du festival en a tiré la sélection officielle de 50 films de 34 pays, qui est proposée au public et au jury sur ses différents réseaux sociaux : Site internet, YouTube, Twitter, Facebook et Instagram.

Pour cette édition, nous sommes accompagnés d’un jury prestigieux composé de personnalités du monde du cinéma et de la culture.

-Pierre Schoeller (président du jury, réalisateur et scénariste de films comme L’Exercice de l’Etat)

Tina Baz (monteuse, César du meilleur montage 2021 pour le film Adolescentes de Sébastien Lifshitz)

Jérôme Genevray (réalisateur et scénariste, a écrit le scénario de La Nuée, le film de genre français qui a fait sensation en 2020, déjà 11 millions de vues sur Netflix à l’International)

Eve Machuel (productrice chez Nord-Ouest ayant collaboré sur Au nom de la Terre ou Suprêmes)

Anne-Sophie Novel (journaliste, auteure et réalisatrice spécialisée dans les questions environnementales et les alternatives écologiques)

Vipulan Puvaneswaran (militant écologiste, l’un des deux jeunes que Cyril Dion emmène autour du monde dans son film Animal)

Barbara Schulz (comédienne, Molière de la révélation féminine pour la pièce Joyeuses Pâques, on la voit actuellement dans Romance sur France 2, Gloria et Le Remplaçant sur TF1)

9 prix, pour un total de 26 700 € (30 000 $)

La cérémonie de remise de prix aura lieu, mercredi 8 décembre, à l’Académie du Climat, lieu pédagogique et participatif au cœur de la ville de Paris, à l’occasion de la Journée Mondiale du Climat !

Depuis 17 ans, le Mobile Film Festival défend les valeurs d’égalité et de découverte en éliminant les contraintes économiques grâce à l’utilisation du mobile ainsi que l’inscription gratuite au festival, tout en valorisant la créativité des réalisateurs, qui doivent raconter une histoire en une minute maximum.

L’un des principaux objectifs du Mobile Film Festival est de révéler et de soutenir les talents du cinéma de demain en les aidant à se professionnaliser, grâce à un système de bourses d’aide à la production et à la création. Ces bourses permettent aux lauréats de réaliser un court métrage avec des moyens professionnels et l’accompagnement d’un producteur ou d’une productrice.

Cette année, le jury du Mobile Film Festival remettra 9 prix, pour un total de 26 700 € (30 000 $) :

Grand Prix : 10 000€

Prix du Documentaire (nouveau) : 5 000€

Prix du Film Étudiant (nouveau) : 5 000€ attribués par l’Université PSL (Paris Sciences & Lettres)

Prix du Scénario : 3 000€ attribués par le CNC

Prix de la Mise en Scène : 3 000€ attribués par le CNC

Prix L’Extra Court : 700€ attribués par l’Agence du court métrage

Prix de la Comédie (nouveau) : en partenariat avec Topito

Prix d’Interprétation Féminine

Prix d’Interprétation Masculine

Enfin, jusqu’au 30 novembre 2021, le public pourra voter pour son film préféré et ainsi désigner le Prix du Public via notre partenaire SensCritique.

Le digital est l’ADN du Mobile Film Festival depuis sa création, dont le format créatif et bref permet une diffusion sur tous les écrans. Lors des six précédentes éditions, le Mobile Film Festival a reçu 6414 films de 157 pays, réalisé une audience de plus de 134 millions de vues, et accompagné des jeunes créateurs avec un total de 336 600 € de bourses.

L’équipe du Mobile Film Festival et tous ses partenaires espèrent sincèrement que ces films d’une minute du monde entier feront réfléchir et surtout réagir sur les questions climatiques. Ensemble, faisons la paix avec la nature !

