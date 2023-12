Le Message de fin d’année du Président de la CCI-Bénin

#CCI_BENIN | #ServirLEntreprise | Une année 2024 où nous commencerons à cueillir les fruits de notre engagement en faveur de la qualité, de l’innovation et de l’excellence ! »

« _… L’ensemble du Bureau Consulaire se joint à moi pour vous remercier. L’année 2023 a été un voyage remarquable marqué par des défis et des réussites…. Pour 2024, notre objectif restera de vous fournir le soutien, les ressources et les opportunités de réseautage nécessaires pour prospérer sur un marché en constance évolution… Nous avons hâte de partager avec vous nos projets passionnants ... Je vous souhaite une année 2024 saine, heureuse et prospère._ »

Arnauld AKAKPO

Président de la CCI Bénin

30 décembre 2023 par