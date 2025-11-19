Le Marocain Achraf Hakimi sacré Ballon d’or africain

L’international marocain, Achraf Hakimi a remporté le Ballon d’or 2025 à l’occasion des CAF Awards, dans la soirée de ce mercredi 19 novembre 2025, à Rabat.

Achraf Hakimi, international marocain et latéral droit du Paris Saint-Germain ravit la vedette aux autres concurrents et remporte le titre de Ballon d’or africain 2025. Son sacre a été acté dans la soirée de ce mercredi 19 novembre 2025, à Rabat, l’occasion des CAF Awards, grande soirée destinée à récompenser les célébrités du football africain.

Le nouveau roi du football africain

Le marocain avait face à lui, Mohamed Salah, légende du football égyptien, plusieurs fois couronné, et Victor Osimhen, l’une des plus grandes forces offensives du Nigeria, évoluant à Galatasaray.

Achraf Hakimi est auteur d’une saison exceptionnelle, tant en club qu’en sélection. Il s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus influents du football Africa et mondial.

Le Ballon d’or africain 2025, est un joueur très polyvalent, doté d’une capacité très offensive.

Achraf Hakimi est couronné roi du football africain.

F. A. A.

Les vainqueurs des CAF Awards 2025

Joueur Africain de l’Année : Achraf Hakimi

Joueuse Africaine de l’Année : Ghizlaine Chebbak

Gardien de but Africain de l’Année : Yassine Bounou

Gardienne de but Africaine de l’Année : Chiamaka Nnadozie

Joueur Interclubs de l’Année : Fiston Mayele

Entraîneur pour le Football Masculin de l’Année : Bubista

Jeune Joueur de l’Année : Othmane Maamma

Jeune Joueuse de l’Année : Doha El MadaniClub Masculin de l’Année : Pyramids FCÉquipe Masculine Nationale de l’Année : Maroc U20

Équipe Féminine Nationale de l’Année : Nigeria

But de l’Année : Clement Mzize

Joueuse Interclubs de l’Année : remis ultérieurement en raison de la tenue en cours de la Ligue des champions féminine de la CAF

Club Féminin de l’année : remis ultérieurement en raison de la tenue en cours de la Ligue des champions féminine de la CAF

Entraîneur pour le Football Féminin de l’Année : remis ultérieurement en raison de la tenue en cours de la Ligue des champions féminine de la CAF

19 novembre 2025 par ,