Le Marocain Achraf Hakimi sacré Ballon d’or africain

L’international marocain, Achraf Hakimi a remporté le Ballon d’or 2025 à l’occasion des CAF Awards, dans la soirée de ce mercredi 19 novembre 2025, à Rabat.
Achraf Hakimi, international marocain et latéral droit du Paris Saint-Germain ravit la vedette aux autres concurrents et remporte le titre de Ballon d’or africain 2025. Son sacre a été acté dans la soirée de ce mercredi 19 novembre 2025, à Rabat, l’occasion des CAF Awards, grande soirée destinée à récompenser les célébrités du football africain.
Le nouveau roi du football africain
Le marocain avait face à lui, Mohamed Salah, légende du football égyptien, plusieurs fois couronné, et Victor Osimhen, l’une des plus grandes forces offensives du Nigeria, évoluant à Galatasaray.
Achraf Hakimi est auteur d’une saison exceptionnelle, tant en club qu’en sélection. Il s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus influents du football Africa et mondial.
Le Ballon d’or africain 2025, est un joueur très polyvalent, doté d’une capacité très offensive.
Les vainqueurs des CAF Awards 2025
Joueur Africain de l’Année : Achraf Hakimi
Joueuse Africaine de l’Année : Ghizlaine Chebbak
Gardien de but Africain de l’Année : Yassine Bounou
Gardienne de but Africaine de l’Année : Chiamaka Nnadozie
Joueur Interclubs de l’Année : Fiston Mayele
Entraîneur pour le Football Masculin de l’Année : Bubista
Jeune Joueur de l’Année : Othmane Maamma
Jeune Joueuse de l’Année : Doha El MadaniClub Masculin de l’Année : Pyramids FCÉquipe Masculine Nationale de l’Année : Maroc U20
Équipe Féminine Nationale de l’Année : Nigeria
But de l’Année : Clement Mzize
Joueuse Interclubs de l’Année : remis ultérieurement en raison de la tenue en cours de la Ligue des champions féminine de la CAF
Club Féminin de l’année : remis ultérieurement en raison de la tenue en cours de la Ligue des champions féminine de la CAF
Entraîneur pour le Football Féminin de l’Année : remis ultérieurement en raison de la tenue en cours de la Ligue des champions féminine de la CAF