Le Marocain Achraf Ed-Doghmy termine vainqueur

C’est bien le coureur marocain Achraf Ed-Doghmy qui remporte la 18e Edition du Tour Cycliste du Bénin.

Répondant présent dès la première étape mardi dernier, Achraf Ed-Doghmy a remporté haut la main la 18e édition du Tour du Bénin.

Courue sur une distance totale de 748 km, cette 18e édition a vu la participation d’une soixantaine de coureurs venus de quinze pays.

Maillot jaune dès la première étape, Achraf Ed-Doghmy a résisté jusqu’au terme de la cinquième et dernière étape courue samedi entre Sèhouè et Cotonou sur une distance de 135 km. Désigné meilleur jeune africain du Tour, Ed-Doghmy et l’ensemble de l’équipe marocaine se sont adjugés la première place du classement général de ce Tour.

Le Bénin, pays hôte a lui connue des avancés dans les performances qui devront être améliorées pour porter haut le cyclisme béninois.

J.S

8 mai 2023