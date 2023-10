Le Maroc veut construire un stade de 113 000 places

Le Maroc a dévoilé ce vendredi 20 Octobre 2023 ses stades pour accueillir la Coupe du Monde 2030 en compagnie de l’Espagne et du Portugal. Occasion pour le Royaume de lever le voile sur le projet qui pourrait étonner le monde du football. Il s’agit bien de la construction d’un stade dans les environs de Casablanca qui pourra accueillir 113 000 supporters.

Bénéficiant déjà d’infrastructures au niveau sur le sol africain, le Maroc projette également de restaurer certains stades et d’en construire de nouveau dans le cadre de la Coupe du Monde 2030 qu’il accueillera. Dans cette optique, ce vendredi acte la naissance d’un projet pharaonique.

En effet, un stade de 113 000 places va être construit d’ici 2028 à Benslimane, près de Casablanca, comme l’ont annoncé les dirigeants marocains lors d’une réunion qui s’est tenue cette semaine à la Cité du Football et à Lisbonne. Ce projet gargantuesque coûtera 500 millions d’euros tandis que les travaux devraient débuter en 2025. Le but est que ce "Grand Stade Africain", comme il a été pour le moment appelé, puisse accueillir la finale de la Coupe du monde 2030. Il deviendrait ainsi le plus grand stade d’Afrique et le deuxième plus grand du monde après le stade du Premier-Mai à Pyongyong (Corée du Nord) qui compte 115 000 places.

J.S

21 octobre 2023 par ,