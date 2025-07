Le Maroc valorise les atouts de ses provinces du Sud au Portugal

Le Maroc a pris une part active au Oeiras Bluetech Ocean Forum 2025, organisé du 21 au 23 juillet 2025, au Portugal, consacré à l’innovation maritime, à la décarbonation portuaire et à la coopération transcontinentale. Au cours de la rencontre le Royaume a valorisé les atouts de ses provinces du Sud dont son Sahara.

Le Maroc a joué un rôle central au Oeiras Bluetech OceanForum 2025, organisé du 21 au 23 juillet à Oeiras, au Portugal, consacré à l’innovation maritime, à la décarbonation portuaire et à la coopération transcontinentale.

Cet événement a rassemblé des représentants institutionnels, des acteurs économiques, des experts internationaux et des partenaires issus d’Europe, d’Afrique et d’Asie, autour des nouveaux modèles technologiques de développement durable des océans et de la valorisation des ressources marines.

Le Royaume a été le Porte-parole du continent africain lors de ce forum, en mettant en avant les enjeux et les opportunités liés au développement de l’économie bleue en Afrique.

Cette participation s’inscrit dans une dynamique positive et évolutive renforcée par la récente annonce du Portugal exprimant son appui au Plan marocain d’autonomie pour le Sahara reconnu sur la scène internationale comme la base la plus sérieuse et crédible pour le règlement du différend autour du Sahara Marocain.

Au cours du forum le directeur du Centre Régional d’Investissement de Laâyoune, a présenté les opportunités offertes dans les provinces du Sud, notamment dans l’aquaculture, les biotechnologies marines et le développement portuaire.

Mohammed Jifer a rappelé que ces projets s’inscrivent dans le Nouveau Modèle de Développement lancé en 2016 sous l’impulsion royale, qui garantit une stabilité institutionnelle et un environnement propice aux investissements.

Sarra Sefrioui, Professeure de droit de la mer à l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tanger, a présenté la vision stratégique du Royaume pour une économie bleue durable, reposant sur un cadre juridique sécurisé, aligné sur les conventions internationales et appuyé par des accords de coopération renforcés, notamment avec l’Union européenne.

Elle a mis l’accent sur le rôle des provinces du Sud comme hub géo‑économique reliant l’Afrique de l’Ouest, l’Europe et la Chine, facilitant les échanges commerciaux et les investissements à long terme.

Limam Bousif, directeur de Techla Frigo à Dakhla, a exposé le Port Atlantique de Dakhla, l’un des projets phares du Nouveau Modèle de Développement des provinces du Sud.

D’un investissement de plus de 12 milliards de dirhams, cette infrastructure de nouvelle génération intègre des solutions en énergies renouvelables, des corridors maritimes décarbonés et la production de carburants verts. Elle illustre la volonté du Maroc de doter ses régions atlantiques d’équipements modernes, durables et connectés, tout en contribuant à l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 2050 et en renforçant leur rôle de hub économique reliant l’Europe, l’Afrique et l’Atlantique.

La participation marocaine a été qualifiée de remarquable par les organisateurs du forum, qui ont souligné que le Maroc figure parmi les partenaires internationaux les plus dynamiques du Portugal, aux côtés de la Chine et des Pays-Bas.

