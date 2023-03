Le Maroc valide son ticket pour la Côte d’Ivoire

Les Lions de l’Atlas demi-finaliste du dernier Mondial au Qatar, sont devenus la première sélection à se qualifier pour la CAN 2024 en Côte d’Ivoire. Ceci, sans même joués leur troisième match.

En effet, l’Afrique du Sud, qui a perdu contre le Maroc lors du premier match (0-1), a fait match nul face au Libéria ce vendredi 24 mars dans le groupe K (2-2). Dans ce groupe de trois, le Zimbabwe étant suspendu, les Marocains sont assurés mathématiquement de terminer aux deux premières places, synonyme de qualification.

MOROCCO BOOK THEIR SEAT 💺

The Atlas Lions qualify to the 2023 #TotalEnergiesAFCON for the 19th time 🦁 @EnMaroc pic.twitter.com/rKIFBxmbDl

