Moyen-Orient

Le Maroc soutient l’initiative américaine de cessez-le-feu à Gaza




Le Maroc a exprimé son soutien à l’annonce du président américain, Donald Trump, de la conclusion d’un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C’est à travers son ministère en charge des Affaires étrangères que le Royaume a salué l’engagement personnel du président américain et les efforts des médiateurs ayant contribué à cette avancée.

Le Maroc soutient la conclusion d’un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, annoncée par le président américain, Donald Trump. A travers son ministère des Affaires étrangères, le Royaume a appelé l’ensemble des parties concernées à respecter pleinement les termes de l’accord, soulignant l’importance de préserver les vies humaines, de permettre la libération des otages et de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire.
Rabat a également insisté sur la nécessité d’engager rapidement des efforts de reconstruction à Gaza, tout en réaffirmant l’urgence de parvenir à une solution politique dite « juste, globale et durable » au conflit israélo-palestinien. Tout en réitérant son attachement à la solution à deux États, le Maroc rappelle que celle-ci suppose la création d’un État palestinien indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods Acharif (Jérusalem-Est) pour capitale, coexistant pacifiquement avec Israël.
Le Royaume a par ailleurs exprimé sa volonté de contribuer à toute initiative visant à garantir les droits du peuple palestinien et à renforcer la stabilité dans la région.

F. A. A.

10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




