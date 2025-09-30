Le Maroc simplifie les procédures de visas aux supporters

Le Maroc se prépare à accueillir la 35ᵉ Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Pour accompagner l’afflux attendu de milliers de supporters dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Z025, le Maroc a annoncé une procédure spéciale et simplifiée.

A partir du 25 septembre, les ressortissants de huit pays africains,Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert, Gabon, Niger, Sénégal, Togo et Tunisie, pourront obtenir en ligne une Autorisation Électronique de Voyage (AEVM).

Une plateforme unique

La demande se fera via l’application YALLA, qui centralisera également l’acquisition du FanID, document indispensable pour accéder aux stades et aux zones réservées aux supporters.

Pour les voyageurs se rendant au Maroc pour d’autres raisons que la CAN, la procédure restera en place. La demande devra être introduite au moins quatre jours avant le départ, via le portail officiel Access-Maroc.

Une mesure temporaire

Cette simplification, qui ne s’applique pas aux titulaires de passeports diplomatiques, aux résidents marocains, aux voyageurs en transit, aux conjoints de Marocains et aux personnes âgées de plus de 55 ans, restera en vigueur jusqu’au 25 janvier 2026.

Le Maroc espère ainsi fluidifier l’arrivée des supporters et renforcer la fête populaire autour de cette CAN très attendue.

30 septembre 2025