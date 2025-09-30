mardi, 30 septembre 2025 -

643 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

CAN 2025

Le Maroc simplifie les procédures de visas aux supporters




Le Maroc se prépare à accueillir la 35ᵉ Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Pour accompagner l’afflux attendu de milliers de supporters dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Z025, le Maroc a annoncé une procédure spéciale et simplifiée.

A partir du 25 septembre, les ressortissants de huit pays africains,Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert, Gabon, Niger, Sénégal, Togo et Tunisie, pourront obtenir en ligne une Autorisation Électronique de Voyage (AEVM).
Une plateforme unique
La demande se fera via l’application YALLA, qui centralisera également l’acquisition du FanID, document indispensable pour accéder aux stades et aux zones réservées aux supporters.
Pour les voyageurs se rendant au Maroc pour d’autres raisons que la CAN, la procédure restera en place. La demande devra être introduite au moins quatre jours avant le départ, via le portail officiel Access-Maroc.
Une mesure temporaire
Cette simplification, qui ne s’applique pas aux titulaires de passeports diplomatiques, aux résidents marocains, aux voyageurs en transit, aux conjoints de Marocains et aux personnes âgées de plus de 55 ans, restera en vigueur jusqu’au 25 janvier 2026.
Le Maroc espère ainsi fluidifier l’arrivée des supporters et renforcer la fête populaire autour de cette CAN très attendue.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le Bénin prend la tête du Groupe C


29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La FIFA a infligé une sanction à l’Afrique du Sud pour avoir aligné un (…)
Lire la suite

Coton FC s’impose à Black Man Warrior 4-1


27 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le vice-champion du Bénin, Coton FC, a décroché, vendredi 26 septembre (…)
Lire la suite

Le Bénin élimine la Guinée


26 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les Amazones U20 du Bénin poursuivent leur belle aventure. Ce vendredi (…)
Lire la suite

Les Amazones U20 écrasent la Guinée 5-1


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En match aller du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, (…)
Lire la suite

Match nul entre Dadjè FC et Al Ahli SC de Tripoli


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’équipe de Dadjè FC, champion en titre du Bénin et Al Ahli SC de (…)
Lire la suite

Fouzi Lekjaa reconduit à la tête de l’UAFA


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une élection, lundi 15 septembre 2025, à Riyad, Fouzi (…)
Lire la suite

A J-100, le Maroc est prêt !


12 septembre 2025 par Marc Mensah
À 100 jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) (…)
Lire la suite

Mounié rejoint Alanyaspor en Turquie


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le capitaine des Guépards, Steve Mounié, va rejoindre Alanyaspor, un (…)
Lire la suite

Le Bénin défie la Lituanie ce weekend


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La sélection nationale de Tennis va affronter les samedis 13 et (…)
Lire la suite

Cokou Romain Ahlinvi, sifflet béninois à la conquête du monde


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin vient d’accéder au grade de candidat arbitre international du (…)
Lire la suite

Les Guépards dédient leur victoire à Razack Omotoyossi


6 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu en début de soirée ce vendredi 5 (…)
Lire la suite

Le Bénin s’impose au Zimbabwe (1-0)


5 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu les Worriors du Zimbabwe ce vendredi 5 (…)
Lire la suite

« Il faut absolument prendre les six points » (Saturnin Allagbé)


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin enchainent les séances d’entrainement en Côte (…)
Lire la suite

Les Guépards en stage de préparation à Abidjan


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de la double confrontation comptant pour les 7e et 8e (…)
Lire la suite

Pacôme Kakpo et Eléaza Honfoga, étoiles du tennis béninois


2 septembre 2025 par La Rédaction
Les courts de tennis du stade Charles de Gaulle et de l’Académie (…)
Lire la suite

Le Bénin à Maryland Cycling Classic aux Etats-Unis


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’équipe nationale féminine de cyclisme du Bénin sera présente à la (…)
Lire la suite

Liverpool vs Arsenal : termine l’été en beauté !


28 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 31 août, au stade Anfield, s’affronteront les meilleures équipes de (…)
Lire la suite

Ce qui motive l’entrée en politique de l’athlète Ahouanwanou


27 août 2025 par Marc Mensah
Odile Ahouanwanou prend un virage inattendu. À 33 ans, la triple (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires