Sur Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Le Maroc signe la Charte du Conseil de paix à Davos




Sur Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al-Qods, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a procédé, ce jeudi, à Davos en Suisse, à la signature de la Charte constitutive du Conseil de Paix, et ce lors d’une cérémonie présidée par le Président des États-Unis d’Amérique, Son Excellence M. Donald J. Trump.

La signature de cette Charte constitutive du Conseil de Paix fait suite à l’acceptation par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de se joindre, en tant que Membre Fondateur, à cette initiative proposée par le Président des États-Unis d’Amérique et visant à "contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde".

Le Maroc et le Bahreïn ont été les deux premiers pays à signer la Charte, suite à quoi le Président Trump a annoncé que la Charte est officiellement entrée en vigueur, marquant la création officielle du Conseil de paix.

La cérémonie de signature de la Charte du Conseil de Paix, organisée en marge du Forum économique mondial de Davos, a connu la participation d’une vingtaine de Chefs d’État et de gouvernement, ainsi que des ministres des Affaires étrangères des pays signataires, notamment la Turquie, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, l’Indonésie, l’Azerbaïdjan et l’Argentine…

La participation à ce Conseil de paix est réservée à un groupe restreint de leaders de stature internationale, engagés en faveur d’un avenir sûr et prospère pour les générations futures.
L’invitation du Souverain marocain à ce Conseil de paix constitue une reconnaissance du Leadership éclairé de Sa Majesté le Roi et de Sa stature en tant qu’acteur de paix incontournable.

