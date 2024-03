Le Maroc se dote de satellites de surveillance israéliens

Après les satellite Mohammed VI / A et Mohammed VI / B, le Maroc veut renforcer la surveillance de son territoire avec d’autres équipements de pointe. Le Royaume vient de lancer la commande de deux satellites de surveillance de type Ofek-13 à Israël. La nouvelle est revelée dans le rapport 2023 de l’Institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm (SIPRI).

Les deux nouveaux satellites de surveillance de type Ofek-13 dont le Maroc veut se doter sont commandés à Israël, selon le rapport 2023 de l’Institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm (SIPRI).

Selon les informations, Israël détient 11% de la part de marché en fourniture d’armement au Royaume.

Les satellites Ofek-13 ont été développés par Israel Aerospace Industries (IAI) pour le compte du ministère de la Défense et de l’armée israélienne. Ces équipements sont exploités par la direction du renseignement militaire de Tsahal, et surtout l’unité de renseignement 9 900 de l’armée israélienne.

Les satellites de surveillance Ofek-13 sont réputés pour leurs capacités de renseignement et de sécurité. Elles peuvent prendre des photos avec une résolution allant jusqu’à 0,5 mètre, grâce à un radar à synthèse d’ouverture (SAR).

Le premier satellite Ofek-13 a été envoyé par un lanceur Shavit dans l’espace le 29 mars 2023 depuis la base aérienne de Palmachim.

Le Maroc dispose déjà de deux satellites de surveillance baptisés Mohammed VI / A et Mohammed VI / B. Le Royaume avait acquis deux exemplaires du premier satellite conçu par Airbus et Thalès après un accord secret conclu sous la présidence de François Hollande en 2013.

Le satellite Mohammed VI / A avait été envoyé dans l’espace en novembre 2017 depuis la base de Kourou en Guyane française et propulsé en orbite grâce à une fusée de type Vega. Sa réplique, Mohammed VI / B a été envoyée dans l’espace l’année suivante.

La commande des satellites Ofek-13 témoigne de l’excellence des relations de coopération entre le Maroc et Israël dans le domaine de la sécurité et de la défense.

14 mars 2024 par