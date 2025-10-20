Le Maroc sacré champion du monde U20

Le Maroc a écrit une nouvelle page de son histoire sportive. Les jeunes Lions de l’Atlas ont remporté, dimanche 19 octobre 2025, au Chili, la Coupe du monde U20, un premier sacre mondial salué dans tout le royaume.

Dès le coup de sifflet final de la rencontre Maroc#Argentine (2-0) joué, dimache au Chili, des scènes de liesse ont éclaté dans les villes marocaines telles que Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Laâyoune ou encore Tanger.

Des milliers de supporters, drapeaux en main, ont envahi les rues pour chanter, danser et célébrer leurs héros. L’atmosphère était électrique, empreinte de fierté et d’unité nationale.

Lors de la cérémonie officielle, en présence d’officiels de la FIFA et de nombreuses personnalités, SM le roi Mohammed VI a salué une victoire « d’excellence », fruit de la « persévérance, du talent et de la discipline » de cette jeunesse marocaine.

Ce succès fait du Maroc l’une des rares nations africaines à avoir remporté cette compétition, après le Ghana en 2009.

Pour le souverain, il s’agit d’un exploit « qui honore tout le continent africain et consacre le travail accompli pour le développement du sport national ».

Avec ce sacre, le football marocain confirme son essor continu sur la scène internationale, porté par une génération ambitieuse et inspirante.

La Colombie termine troisième et la France quatrième de cette édition 2025.

