Le Maroc s’offre une victoire diplomatique

Avec sa participation effective à la CAN U17 en Algérie, le Maroc a obtenu une grande victoire diplomatique.

Le Maroc n’a nullement pas déclaré forfait pour la CAN des moins de 17 ans qui démarre ce jour en Algérie. Une solution a finalement été trouvé pour régler le conflit diplomatique entre le Maroc et l’Algérie. Un vol direct de Rabat à Constantine a effectivement été mis en place suite à la demande de la fédération marocaine.

Mais ceci n’a été possible que grâce à un accord entre le Président de la FIFA Gianni Infantino, le président de la CAF Patrice Motsepe et le président de la Fédération Royale Marocaine de Football Fouzi Lekjaa suivi d’une campagne de diplomatie offensive menée par le Royaume.

Résultat, les Lionceaux du Maroc ont foulé le sol algérien ce vendredi 28 Avril pour prendre part à la CAN U17.

C’est donc une immense victoire pour le Maroc. Car, ceci montre l’importance du rôle de la diplomatie sportive dans les relations entre les pays. Cela pourrait également porter faveur au Royaume qui fait partie des candidats pour l’organisation de la CAN 2025.

Sa Majesté Le Roi Mohammed VI a d’ailleurs toujours insisté sur la non immixtion de la politique dans le sport et à l’indépendance du sport et de la culture à la politique et à la diplomatie.

J.S

29 avril 2023 par