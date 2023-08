Le Maroc réalise un exploit historique avec 58 médailles

Le Maroc vient de réaliser un grand exploit aux 9èmes Jeux de la Francophonie, à Kinshasa en République Démocratique du Congo. Les sportifs de l’Atlas ont devancé toutes les nations en compétition avec 58 médailles, une première dans l’histoire sportive du Royaume.

Les 9èmes Jeux de la Francophonie qui viennent de s’achever à Kinshasa ont couronné le Royaume du Maroc, qui a réalisé un succès sportif inédit.

L’Equipe royale a raflé 58 médailles au cours de ces compétitions, qui se sont déroulées du 28 juillet au 6 août à Kinshasa (République Démocratique du Congo).

Le Royaume se classe ainsi, pour la première fois de son histoire, en tête du classement de cette manifestation sportive et culturelle internationale.

Le Maroc a marqué samedi, la dernière journée des compétitions, en remportant 23 médailles d’or, 16 d’argent et 19 de bronze.

C’est un nouveau record sportif pour le Royaume, qui n’avait jamais remporté autant de médailles lors des Jeux de la Francophonie. Il s’agit de 42 médailles en athlétisme, 8 en judo, 5 en cyclisme sur route, 2 en lutte et 1 en jonglerie avec ballon.

Le classement général des 9èmes Jeux de la Francophonie place ainsi le Maroc devant les grandes nations sportives traditionnelles telles que la Roumanie (2e), la France et autres.

La particularité de l’exploit marocain cette année est surtout notée au niveau du genre. Et pour cause, la majorité des médailles, soit 34 sur 58 (dont 18 médailles en or), sont remportées par des athlètes marocaines, ce qui confirme la place importante qu’occupe la femme dans le paysage sportif du Royaume sous l’impulsion de SM. le Roi Mohammed VI.

Déjà, dans son discours à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône du 30 juillet 2023, le Souverain n’a pas manqué de mettre l’accent sur les valeurs de fierté, de sérieux et de génie de la jeunesse marocaine. Ces valeurs intrinsèques qui se sont manifestées à travers des exploits jamais réalisés dans diverses compétitions dont la dernière Coupe du monde de football.

Lors de la première édition des Jeux de la Francophonie, organisés à Casablanca, en 1989, le Royaume a été classé 3ème, avec 21 médailles.

Le dernier record du Maroc pour ces Jeux de la Francophonie avait été réalisé en Côte d’Ivoire (2017), avec 42 médailles (13 d’or, 14 d’argent et 15 de bronze).

La 9ème édition des Jeux de la Francophonie, qui s’achève ce dimanche, a mis en compétition 88 pays avec près de 2.500 jeunes athlètes (18 à 35 ans) dans diverses disciplines sportives et activités culturelles.

