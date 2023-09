Le Maroc obtient le “Statut de Partenaire de Dialogue Sectoriel”

Le Royaume du Maroc vient d’obtenir le “Statut de Partenaire de Dialogue Sectoriel” de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est. La décision a été entérinée par les Ministres des Affaires étrangères des pays de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), réunis ce 4 septembre 2023 à Jakarta, en Indonésie.

Par cette décision, selon un communiqué du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, le Maroc devient le premier pays d’Afrique du Nord à obtenir ce statut, confortant ainsi sa position en tant qu’interlocuteur privilégié de ce groupement géopolitique et économique de grande importance.

Le statut de “Partenaire de Dialogue Sectoriel” du Maroc consacre la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour la diversification des partenariats et son ouverture sur de nouveaux espaces géopolitiques.

Selon le communiqué, il constitue, aussi, une reconnaissance par ce groupement du rôle du Maroc, sous la conduite du Souverain, comme pôle de stabilité en Afrique et dans le monde arabe. Il reflète aussi la dynamique des partenariats entre le Maroc et les pays de l’Asie du Sud-Est.

L’accord de principe pour l’octroi du statut de “Partenaire de dialogue sectoriel” au Royaume a été dévoilé au cours du 56ème Réunion des Ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, tenue les 11 et 12 juillet 2023 à Jakarta.

Lors de la même réunion, le même statut a été accordé à l’Afrique du Sud et aux Emirats Arabes Unis.

