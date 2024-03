Le Maroc lavé de tout soupçon d’espionnage dans l’affaire Pegasus

Une agence de la Présidence du gouvernement espagnol vient de publier un rapport qui blanchit le Maroc de tout soupçon d’espionnage dans l’affaire Pegasus.

L’Agence espagnole de contre-espionnage, relevant de la Présidence du gouvernement de Madrid, vient de blanchir le Maroc de toute accusation d’espionnage et d’ingérence dans les affaires intérieures du pays.

Le rapport vient lever l’équivoque concernant les soupçons et accusations dirigés contre le Maroc dans l’affaire Pegasus.

Le Royaume du Maroc avait été accusé sans preuve d’être impliqué dans de présumées activités d’espionnage visant le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et d’autres hauts responsables du pays, à l’aide du logiciel Pegasus.

Ces accusations sans fondement avaient déjà fait l’objet de démentis par de hauts responsables espagnols, en novembre 2022, lors d’auditions devant une commission du Parlement européen qui enquêtait sur l’affaire Pegasus.

En juillet 2023, faute de preuves, l’Audience nationale espagnole a simplement décidé de classer sans suite l’affaire Pegasus et par conséquent lavé ainsi l’honneur du Royaume du Maroc.

