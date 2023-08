"Le Maroc fait partie des meilleures nations" (Hervé Renard)

A la veille du choc le plus attendu de ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde des dames 2023, le sélectionneur des Bleues de la France Hervé Renard, s’est exprimé en conférence de presse ce lundi 07 Août 2023.

Ce mardi 08 Août, la France va défier le Maroc qui s’est qualifié à la grande surprise pour les huitièmes de finale du Mondial féminin en cours en Nouvelle Zélande et en Australie. Dans un groupe où se trouvait l’Allemagne, les Marocaines ont surpris en obtenant leurs tickets. Demain, elles feront face à l’une des équipes favorites de la compétition. Il s’agit bien des Bleues coachées par Hervé Renard.

A quelques heures du choc, le technicien français a eu des mots forts sur la politique de développement du football au Maroc.

« Vous regardez, il n’y a pas beaucoup d’équipes qui sont allées en demi finales au niveau masculin d’une Coupe du monde, et puis, en huitièmes de finale (féminine). Vous prenez aujourd’hui, il y a les Pays-Bas, la France et le Maroc. Donc, on peut dire qu’aujourd’hui le Maroc fait partie des meilleures nations du football mondial et c’est tout à son honneur. Parce qu’il y a des infrastructures magnifiques, des joueuses et des joueurs de grande qualité. Ils savent travailler de façon très professionnelle, n’oubliant aucun paramètre qui fait partie du football de haut niveau. Donc voilà, c’est la récompense d’un travail depuis une dizaine d’années remarquable. », a déclaré l’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas en conférence de presse.

Le coup d’envoi de France vs Maroc est prévu pour 12h, heure béninoise demain.

J.S

