Diplomatie

Le Maroc et la Russie envisagent d’approfondir leurs relations bilatérales

(Signature d’un mémorandum d’entente portant création d’un Comité de Travail)




Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a échangé, jeudi 16 octobre 2025, à Moscou, avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

Tête-à-tête entre le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, et son homologue russe, Sergueï Lavrov. Cet entretien s’inscrit dans le cadre du Partenariat Stratégique Approfondi conclu en mars 2016 entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Vladimir Poutine. Les deux personnalités ont discuté des moyens pour développer davantage les liens bilatéraux.

Les échanges se sont soldés par la signature d’un Mémorandum d’entente portant création d’un Comité de Travail russo-marocain entre leurs départements des Affaires étrangères. Selon l’Agence marocaine de presse, le Comité aura pour « mission de dresser le bilan du partenariat et de formuler des propositions en vue d’identifier de nouveaux axes de coopération à forte valeur ajoutée, afin d’approfondir les relations bilatérales et de les projeter résolument vers l’avenir ».

Au cours des échanges, Nasser Bourita et Sergueï Lavrov ont abordé les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment en Afrique du Nord, dans la région du Sahel et au Moyen-Orient. Le Maroc et la Russie ont décidé de maintenir un dialogue politique régulier et d’assurer un suivi conjoint des accords conclus.
A Moscou, le ministre Bourita copréside avec le Vice-Premier ministre russe, Dmitri Patrouchev, les travaux de la 8e session de la Commission Mixte de Coopération entre les deux pays.

Depuis l’accession au Trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, les relations entre le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie connaissent un essor remarquable. En 2016 et 2022, le Souverain a effectué deux visites officielles à Moscou. Rabat a accueilli en septembre 2006, le Président Vladimir Poutine.

A.A.A

16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso




