mercredi, 21 janvier 2026 -

808 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)    

Coupe d’Afrique des Nations 2025

Le Maroc et Les Lions de l’Atlas sortent gagnants de cette compétition




La Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) est un succès important pour le Royaume à plusieurs niveaux grâce à la Vision Royale pour la promotion et le rayonnement international du football marocain. Le Royaume et ses Lions de l’Atlas, Vice-champions de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) organisée au Maroc, sortent gagnants de cette compétition continentale.

La 35ème édition de la CAN Maroc 2025 a été une réussite. Tous les observateurs sont unanimes à reconnaître qu’elle est la meilleure jamais organisée sur le continent. Le Royaume du Maroc a ainsi réussi son pré-examen sur son continent, avant l’organisation de la Coupe du Monde 2030 qu’il co-organise avec l’Espagne et le Portugal.

La CAN 2025 au Maroc a été reconnue internationalement comme un franc succès, étant donné son organisation parfaite, l’accueil chaleureux réservé aux équipes et à leurs supporters, mais aussi à travers le dispositif sécuritaire.

Ce succès éclatant est le fruit de la Vision éclairée du Souverain pour la promotion du sport-roi dans le Royaume et qui se manifeste à travers les performances réalisées par les équipes nationales de football (féminines et masculines) aux plans international, continental et arabe.

La Vision Royale s’est notamment concrétisée à travers la création de l’Académie Mohammed VI de Football qui a produit de nombreux talents, la multiplication des terrains de proximité dans tout le Royaume, les investissements massifs dans le domaine de la jeunesse.
Déjà, dans la Lettre Royale adressée aux participants aux Assises Nationales du Sport tenues à Skhirat, le 24 octobre 2008, le Souverain a-t-il rappelé Sa Vision et les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs.

‘’Nous avons pleinement confiance dans le grand potentiel du sport marocain. Aussi, ne ménagerons-Nous aucun effort pour soutenir toutes les bonnes initiatives vouées à l’objectif suprême que nous nous sommes fixé, à savoir faire du sport marocain un modèle exemplaire et un facteur de cohésion sociale et de renforcement de notre rayonnement régional et international.’’, a souligné SM le Roi Mohammed VI.
La finale de la CAN 2025 a été rehaussée, dimanche dernier, à Rabat, par la présence de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid qui a représenté Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

La présence de plusieurs personnalités africaines, dont le Président du Rwanda et celui de la Commission de l’Union Africaine, venus célébrer cette 35ème édition de la CAN dans le cadre de visites privées, témoigne du leadership africain du Souverain et de la place majeure occupée par le Maroc en Afrique au niveau footballistique.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou




Le Bénin affronte le Maroc ce mercredi


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards handballeurs affrontent la sélection marocaine, ce (…)
Lire la suite

Le Bénin reste au 92e rang après la CAN 2025


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a publié ce (…)
Lire la suite

Le Bénin aux JO d’hiver avec Nathan Tchibozo


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Jeux olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026 marqueront une étape (…)
Lire la suite

Finale de la CAN, coup d’envoi de l’Open d’Australie et matchs phares (…)


17 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le calendrier sportif mondial de janvier promet de nombreux matchs (…)
Lire la suite

« Comment Mohammed VI a fait du football un levier stratégique pour le (…)


17 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) organisée par le Maroc (…)
Lire la suite

Adnan Aziz, footballeur professionnel béninois : profil et parcours


16 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Adnan Aziz est un footballeur professionnel béninois évoluant au poste (…)
Lire la suite

Ange Gnacadja révèle son parcours exceptionnel sur RFI


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le célèbre photographe sportif béninois Ange Gnacadja a été l’invité de (…)
Lire la suite

Bilan 2025 pour AfroPari : croissance, attention aux besoins des (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’année écoulée a été une année importante et fructueuse pour AfroPari. (…)
Lire la suite

Le Bénin affronte l’Égypte en 8e de finale


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le choc tant attendu entre l’Égypte et le Bénin se joue ce lundi 5 (…)
Lire la suite

Le Bénin se qualifie avant le match contre le Sénégal


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin sont déjà qualifiés pour les 8emes de finale (…)
Lire la suite

Le Bénin privé d’un cadre pour le match contre le Sénégal


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin seront face aux Lions de la Teranga ce mardi 30 (…)
Lire la suite

Composition de l’équipe des Guépards face au Sénégal


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin affrontent les Lions du Sénégal dans la soirée de (…)
Lire la suite

Le 11 de départ de Gernot Rohr face au Botswana


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin affrontent les Zèbres du Botswana ce samedi 27 (…)
Lire la suite

Le Tournoi de l’Espoir de Tennis entre en phase nationale à Porto-Novo


26 décembre 2025 par Marcel HOUÉTO
La phase nationale du Tournoi de l’Espoir de Tennis, organisée par la (…)
Lire la suite

’’Guépards du Bénin impressionnent’’ (international camerounais SONG))


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Après la première journée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc (…)
Lire la suite

Cotonou aux couleurs du Maroc pour le match d’ouverture des Lions de (…)


22 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Maroc, pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN (…)
Lire la suite

Quand l’apparat devient langage national


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Au Maroc, à l’occasion de la CAN 2025, les Guépards du Bénin n’ont pas (…)
Lire la suite

Patrice Talon aux finales des PFL Africa


21 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rehaussé de sa présence la plus (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires