Le Maroc et Les Lions de l’Atlas sortent gagnants de cette compétition

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) est un succès important pour le Royaume à plusieurs niveaux grâce à la Vision Royale pour la promotion et le rayonnement international du football marocain. Le Royaume et ses Lions de l’Atlas, Vice-champions de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) organisée au Maroc, sortent gagnants de cette compétition continentale.

La 35ème édition de la CAN Maroc 2025 a été une réussite. Tous les observateurs sont unanimes à reconnaître qu’elle est la meilleure jamais organisée sur le continent. Le Royaume du Maroc a ainsi réussi son pré-examen sur son continent, avant l’organisation de la Coupe du Monde 2030 qu’il co-organise avec l’Espagne et le Portugal.

La CAN 2025 au Maroc a été reconnue internationalement comme un franc succès, étant donné son organisation parfaite, l’accueil chaleureux réservé aux équipes et à leurs supporters, mais aussi à travers le dispositif sécuritaire.

Ce succès éclatant est le fruit de la Vision éclairée du Souverain pour la promotion du sport-roi dans le Royaume et qui se manifeste à travers les performances réalisées par les équipes nationales de football (féminines et masculines) aux plans international, continental et arabe.

La Vision Royale s’est notamment concrétisée à travers la création de l’Académie Mohammed VI de Football qui a produit de nombreux talents, la multiplication des terrains de proximité dans tout le Royaume, les investissements massifs dans le domaine de la jeunesse.

Déjà, dans la Lettre Royale adressée aux participants aux Assises Nationales du Sport tenues à Skhirat, le 24 octobre 2008, le Souverain a-t-il rappelé Sa Vision et les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs.

‘’Nous avons pleinement confiance dans le grand potentiel du sport marocain. Aussi, ne ménagerons-Nous aucun effort pour soutenir toutes les bonnes initiatives vouées à l’objectif suprême que nous nous sommes fixé, à savoir faire du sport marocain un modèle exemplaire et un facteur de cohésion sociale et de renforcement de notre rayonnement régional et international.’’, a souligné SM le Roi Mohammed VI.

La finale de la CAN 2025 a été rehaussée, dimanche dernier, à Rabat, par la présence de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid qui a représenté Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

La présence de plusieurs personnalités africaines, dont le Président du Rwanda et celui de la Commission de l’Union Africaine, venus célébrer cette 35ème édition de la CAN dans le cadre de visites privées, témoigne du leadership africain du Souverain et de la place majeure occupée par le Maroc en Afrique au niveau footballistique.

