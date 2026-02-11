mercredi, 11 février 2026 -

Union Africaine

Le Maroc élu pour la 3e fois au Conseil de paix et de sécurité




Le Maroc est élu, ce mercredi 11 février 2026, à Addis-Abeba (Ethiopie), dès le premier tour, pour un mandat de deux ans au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine. C’est la troisième fois que le Royaume marque sa présence au sein de cet organe décisionnel permanent en charge de la prévention, la gestion et le règlement des conflits sur le continent.

Le Royaume du Maroc est encore élu pour un mandat de 02 ans au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS/UA). L’élection a lieu ce mercredi 11 février 2026, à Addis-Abeba, lors des travaux de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l’organisation panafricaine.

L’élection du Maroc au CPS de l’UA est une reconnaissance des actions entreprises par Sa Majesté le Roi en faveur d’une Afrique stable, dont l’approche en matière de résolution des conflits repose sur une démarche rationnelle et le respect du droit international, ainsi que sur la recherche de solutions pacifiques, a souligné M. Bourita dans une déclaration à la presse à l’issue de l’élection du Royaume, dès le premier tour, pour un mandat de deux ans au CPS de l’organisation panafricaine.

Par cette élection, le Maroc signe pour la troisième fois, sa présence au sein de cet organe après un mandat de 3 ans (2022-2025) et autre mandat de 2 ans (2018-2020). Au cours de ces mandatures, le Maroc a contribué de manière constructive à l’amélioration des méthodes de travail et à l’instauration des bonnes pratiques, de concert avec les autres États membres, dans le cadre d’une démarche responsable et inclusive.

C’est la troisième fois en neuf ans, depuis le retour du Maroc à l’Union africaine en 2017, que le Royaume est élu au CPS, l’un des organes importants de l’Union chargé de gérer les questions liées aux crises, aux enjeux sécuritaires et à la stabilité du continent africain, a rappelé M. Bourita, ajoutant que, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi, la paix et la stabilité ne peuvent exister sans développement.

Ce vote en faveur du Maroc se veut de même une reconnaissance des initiatives et de l’approche adoptées par le Maroc, grâce au leadership du Souverain en matière de paix et de sécurité, fondées sur une vision globale indissociable du développement, la médiation et les opérations de maintien de la paix et le rapprochement des points de vue, a-t-il soutenu.

Grâce à son expérience acquise lors de ses mandats précédents au sein du CPS de l’UA, le Maroc est aujourd’hui en mesure de renforcer son action et de contribuer positivement à la sécurité et à la stabilité de l’Afrique, a ajouté le chef de la diplomatie marocaine.

Le Royaume a obtenu plus des deux tiers des voix (34 voix) lors de cette élection qui a eu lieu dans le cadre de la 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine.

Cette session est organisée en prélude au 39e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA, prévu les 14 et 15 février 2026.

F. A. A.

11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




