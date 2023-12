Le Maroc élu pour abriter la 93è AG d’Interpol

La 93è session de l’Assemblée générale de l’Organisation internationale de police criminelle Interpol se tiendra en 2025 à Marrakech (Maroc). Le royaume du Maroc a été élu pour abriter la rencontre, vendredi 1er décembre dernier à Vienne (Autriche) lors de la 91ème session de l’organisation internationale de police criminelle.

Réunis à Vienne en Autriche, vendredi 1er décembre 2023, lors de la 91è session de l’Assemblée générale de l’Organisation internationale de police criminelle Interpol, 196 pays membres d’Interpol ont élu le Royaume du Maroc pour accueillir en 2025 la 93è session de l’Assemblée générale de l’Organisation internationale de police criminelle.

La candidature du Maroc à l’organisation de l’AG d’Interpol a reçu un vote favorable à la suite de la projection d’une vidéo retraçant les progrès en cours dans le Royaume, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie. La vidéo a fait ressortir les diverses facettes de modernisation et de développement que connaissent les services de sûreté marocains, leur permettant d’occuper une place pionnière dans le domaine de la coopération sécuritaire internationale.

Le Royaume du Maroc et ses services de Sûreté nationale sont tout à fait prêts à accueillir ce forum sécuritaire de renommée dans les meilleures conditions, a rassuré Abdellatif Hammouchi,le Directeur Général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire.

M. Abdellatif Hammouchi tout en remerciant tous les pays qui se sont prononcés en faveur de la candidature du Maroc a ajouté que le Royaume apporte un appui constant à Interpol et aux pays membres dans leurs efforts en faveur de la sécurité et la stabilité mondiales.

